رسميًّا.. نيوكاسل يجدد عقده مع الخطوط السعودية

وأضاف: "قد أعجبنا بشكل لا يصدق بطيران السعودية، سواء على متن رحلاتنا من وإلى الشرق الأوسط، وفيما شهدناه عندما قامت فرقنا بتفعيل شراكتنا خلال موسم 2022/2023، لقد لاقت عمليات تفعيل الشراكة استحسانًا كبيرًا من قاعدة جماهيرنا المحلية والعالمية المتنامية، مع تحقيق نتائج رقمية مذهلة من قبل كلا الطرفين".

وتابع: "طموحنا هو تنمية نيوكاسل عالميًّا، وأن نصبح نادي الدوري الإنجليزي الأكثر شعبية في السعودية والمناطق الأخرى حول العالم، ستفتح السعودية أسواقًا جديدة لنيوكاسل، بينما نعمل على تعزيز تواصلنا مع المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وواصل سيلفرستون "نحن متحمسون جدًا للرحلة المقبلة، نحن نستمتع بالتحدي والفرصة لدعم الخطوط السعودية وهي تتطلع إلى توسيع شبكة مساراتها، والوصول إلى جماهير جديدة، من خلال الوعي العالمي الضخم الذي يمكن لنيوكاسل تقديمه".

وقال خالد طاش، الرئيس التنفيذي للتسويق لمجموعة الخطوط السعودية: "في السعودية، نسعى دائمًا إلى إنشاء اتصالات هادفة تتجاوز الحدود، وتتوافق شراكتنا مع نيوكاسل مع هذه الرؤية، لقد اكتشفنا في نيوكاسل ناديًا يتمتع بتاريخ غني وقيم قوية وقاعدة جماهيرية متحمسة تتوافق مع مبادئنا".