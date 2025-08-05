ما حقيقة رسالة جماهير الكرة في تونس للفيفا للإطاحة باتحاد كرة القدم؟

استمرت أزمة مباراة كأس السوبر التونسي بين فريقي الترجي والملعب وتحولت إلى ما يشبه المعضلة الكبرى داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق دوري المحترفين لموسم 2025 ـ 2026.

وأثارت مواجهة نهائي السوبر التي حسمها الترجي بهدف دون ردّ أحرزه الجزائري يوسف بلايلي من ركلة جزاء موجة حادة من ردود الأفعال العنيفة والغاضبة والتي استهدفت أداء الحكم حسام بولعراس الذي بات في صدارة المتهمين عقب أداء تحكيمي فاضخ ومليء بالأخطاء.

ونشر الملعب التونسي أمس الاثنين بيانا غاضبا تضمن اتهامات خطيرة للجنة الحكام وللاتحاد التونسي لكرة القدم ولطاقم الحكام بقيادة حسام بولعراس مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرت المظالم التحكيمية في حق النادي.

بلاغ رسمي على إثر نهاية مقابلة السوبر التونسي، وبعد الأداء التحكيمي الكارثي الذي شهدته المقابلة، والذي أثّر بشكل مباشر... Posted by ‎Stade Tunisien الملعب التونسي‎ on Monday, August 4, 2025

الأزمة لم تقف عند ذلك الحد، بل تواصل التصعيد عندما أعلنت روابط مشجعي النادي الإفريقي عن الدعوة للتوقيع على عريضة جماعية للأندية وللمشجعين لتوجيهها إلى الاتحاد الدولي للعبة في زيوريخ.

وتضمنت العريضة التي تم ترويجها على منصات التواصل مطالبة للاتحاد الدولي (الفيفا) بمنع تضارب المصالح في كرة القدم في تونس ووضع حد لظاهرة استشهار بعض رجال الأعمال لأكثر من ناد داخل الدوري.

وأشارت الوثيقة التي لم تتجاوز حدود منصات التواصل، ولم تكتس صبغة رسمية من الأندية إلى أن جماهير كرة القدم ومن خلال العريضة التي سيتم توجيهها للفيفا تطالب بمعاقبة الاتحاد التونسي لكرة القدم لصمته، وفق العريضة ذاتها، على تضارب المصالح الفاضح في كرة القدم التونسية والذي يتعارض مع القانون ومع مبادئ اللعبة.

أخبار ذات علاقة الترجي يكمل الثلاثية ويتوج بلقب كأس السوبر التونسي (فيديو)

وقالت مصادر عبر منصات التواصل إن 4000 شخص وقعوا على العريضة التي بدا وكأنها تتهم ضمنيا نادي الترجي التونسي لكون الشركات التي يملكها رئيس النادي حمدي المدب هي الراعي الأول لفرق أخرى من بينها النادي البنزرتي ومستقبل سليمان.

وينطلق الدوري التونسي للمحترفين يوم السبت 9 أغسطس الجاري بمباريات الجولة الافتتاحية التي تُستكمل يوم الأحد 10 من الشهر ذاته.