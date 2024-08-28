ريمونتادا للهلال أمام ضمك تصعد به لصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

قلب نادي الهلال تأخره أمام نظيره ضمك، وحقق فوزًا مثيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري روشن "الدوري السعودي للمحترفين".

تمكن الصربي ألكساندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول للهلال في شباك ضمك، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني، انتفض ضمك ونجح في إدراك التعادل بعد 4 دقائق فقط عن طريق فرانسوا كامانو.

واستغل ضمك ارتباك الهلال بعد هدف التعادل، وكان له ما أراد، إذ نجح حبيب ديالو في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 53.

وعاد الهلال للمباراة مجددا، وأحرز هدف التعادل عن طريق تسديدة هائلة من مصعب الجوير، في الدقيقة 73.

وخطف ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثالث للهلال بالدقيقة 84.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة السادسة ليحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد انتصاره في الجولة الأولى بثلاثية على الأخدود.

وفي المقابل، تلقى نادي ضمك، الهزيمة الثانية له على التوالي، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الخليج بهدف دون رد.

هدف ديمبلي يقود الاتفاق للفوز 1-صفر على الأخدود

وفي وقت سابق، سجل موسى ديمبلي هدفا في الشوط الثاني، ليقود الاتفاق للفوز 1-صفر على ضيفه الأخدود، ليحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ورفع فريق المدرب ستيفن جيرارد رصيده إلى ست نقاط، متساويا مع القادسية في صدارة المسابقة بعد جولتين.

وظن الاتفاق أنه تقدم في النتيجة في الشوط الأول، لكن هدف كارل توكو-إيكامبي لم يحتسب بداعي التسلل.

واستغل ديمبلي خطأ من المدافع سعيد الربيعي، الذي لم يبعد الكرة من منطقة الجزاء، ليطلق مهاجم الاتفاق تسديدة مباشرة نحو الشباك في الدقيقة 63.

وظل الأخدود متذيلا للترتيب بلا أي نقاط بعد مباراتين.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: