مدرب الأرجنتين يتذكر صدمة السعودية.. ويفسر قراره بشأن مارتينيز

وأضاف:" تذكرت الخسارة أمام السعودية في افتتاح مشوارنا ببطولة كأس العالم الأخيرة، كان الأمر في البداية يبدو كذلك، ولكننا تعاملنا مع الأمر وحققنا الفوز في النهاية".

وخسر المنتخب الأرجنتيني مباراته الأولي بمونديال 2022 على يد السعودية بنتيجة 1-2 بمرحلة المجموعات قبل أن يتوج باللقب المونديالي في نهاية المطاف على حساب فرنسا بركلات الترجيح.