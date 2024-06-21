مدرب الأرجنتين يتذكر صدمة السعودية.. ويفسر قراره بشأن مارتينيز
أبدى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، رضاه بالفوز على حساب كندا بنتيجة 2-0 في مستهل حملته للدفاع عن لقب كوبا أمريكا.
وتغلب المنتخب الأرجنتيني على كندا بثنائية جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز فجر اليوم الجمعة بالجولة الأولى للمجموعة الأولى بالنسخة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ودافع سكالوني عن أداء حامل اللقب في مباراة الافتتاح مؤكدًا أن لاعبيه لم يظهروا بالصورة الأفضل بسبب سوء أرضية الملعب.
وقال مدرب الأرجنتين في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" لم يكن العشب في حالة جيدة، نعلم أننا سنلعب هنا منذ 7 أشهر، ولكننا فوجئنا بأن أرضية ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم" تم تغييرها قبل يومين فقط".
وأضاف:" تذكرت الخسارة أمام السعودية في افتتاح مشوارنا ببطولة كأس العالم الأخيرة، كان الأمر في البداية يبدو كذلك، ولكننا تعاملنا مع الأمر وحققنا الفوز في النهاية".
وخسر المنتخب الأرجنتيني مباراته الأولي بمونديال 2022 على يد السعودية بنتيجة 1-2 بمرحلة المجموعات قبل أن يتوج باللقب المونديالي في نهاية المطاف على حساب فرنسا بركلات الترجيح.
وعن تفضيله اللعب بالمهاجم جوليان ألفاريز بجانب ليونيل ميسي منذ البداية على حساب لاوتارو مارتينيز، قال سكالوني:" سيستمر هذا الجدل حتى نهاية كوبا أمريكا، لماذا أشركت هذا منذ البداية وتجاهلت الآخر".
وأتم قائلًا:" نحن فريق يبحث عن التوازن، أريد أن يشارك ميسي ولاوتارو وألفاريز ودي ماريا، ولكن من سيدافع خلفهم".