تصريح يرعب نجم برشلونة.. رودري يصدم لامين يامال

كتب: نور الدين ميفراني

تحدث رودري نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني عن الكرة الذهبية لعام 2025، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم المنطقة الأوروبية.

وكان فوز بيدري على حساب فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية السنة الماضية قد أثار جدلاً كبيراً واعتبرت غير مستحقة، وقرر ريال مدريد مقاطعة الحفل بسبب عدم تتويج نجمه البرازيلي.

كما شكك نجوم في مصداقية الكرة الذهبية أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي المتوج سابقاً بـ5 كرات ذهبية والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي حرم منها في 2020 لعدم منحها بسبب وباء كورونا.

رودري يصدم لامين يامال

يتنافس نجوم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي ورافينيا وأشرف حكيمي مع نجوم برشلونة لامين يامال ورافينيا وبيدري على الكرة الذهبية لسنة 2025، رغم أن كل التوقعات تشير لصراع ثنائي بين ديمبيلي ويامال.

وأكد الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2024 أنه يتعاطف مع مواطنيه لامين يامال وبيدري نجمي برشلونة لكن الجدارة الرياضية تقتضي فوز لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي فيتينيا.

وقال رودري قائد المنتخب الإسباني: "عاطفيًا، أُفضّل لامين أو بيدري، ولكن إذا كان الاختيار قائمًا على الجدارة الرياضية، إما عثمان ديمبيلي أو فيتينيا، لا نريد أن نتوقف هنا جيلنا يحقق إنجازات كثيرة".