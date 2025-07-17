احتفال رونالدو يتسبب بإصابة قوية للاعب في البرازيل (فيديو)

أصيب لاعب في أحد بطولات البرازيل أثناء تأديته احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "Siu" بعد تسجيله هدفًا من ركلة جزاء.

جاءت الإصابة خلال مواجهة مونت أزول ضد غريميو برودينتي في بطولة كوبا باوليستا، إذ كان الفريقان متقاربين بنقطة واحدة فقط في المجموعة الأولى قبل المباراة، بقيادة برودينتي صاحب الصدارة، بينما احتل أزولاو المركز الثاني.

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تقدم مونت أزول وإصابة مفاجئة

تقدم مونت أزول، الفائز بالبطولة العام الماضي، عبر ريدينير كايرو في الدقيقة 56، وكان الفوز سيرفعهم لصدارة المجموعة.

لكن الأمور تغيرت عندما طُرد باولو دي بريتو بسبب تدخل خطير، مما منح برودينتي ركلة جزاء.

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كيسلي ينجح في التسجيل... ثم يُصاب أثناء الاحتفال

تولى كيسلي، الذي لعب في الدوري البرازيلي الدرجة الثالثة العام الماضي، تنفيذ الركلة.

حال الحارس دون تسجيل الكرة بقدميه، لكن اللاعب البالغ 30 عامًا كان الأسرع في متابعة الكرة العائدة ليسجل هدف التعادل.

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ولم يجد وسيلة أفضل للاحتفال من تقليد حركة رونالدو العالمية Siu، لكن القرار كلفه غاليًا.

فبعد هبوطه من قفزة الاحتفال، سقط على الأرض ممسكًا بساقه اليسرى، ليُستبدل بعد دقيقة بأوغوستو سيزار غويابا.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، رغم خسارة مونت أزول لاعبين بسبب الطرد، بعد حصول لوكاس غابرييل دي أوليفيرا على البطاقة الحمراء الثانية لفريقه.