التقطت عدسات المصورين عناقًا باهتًا جمع بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، وخوان لابورتا، رئيس النادي، خلال الحفل الوداعي الذي أقامه النادي، اليوم الثلاثاء، للاعب سيرجي روبرتو.

ونظم برشلونة حفل وداع لقائد الفريق السابق سيرجي روبرتو، الذي قضى 18 عامًا بين جدران النادي الكتالوني، 14 منها مع الفريق الأول.

وخلال الحفل الذي حضره كثير من زملائه السابقين، وعلى رأسهم كارليس بويول وتشافي هرنانديز وجيرار بيكيه، ألقى روبرتو كلمة مؤثرة أمام الحضور.

وعقب الحفل نشرت صحيفة "سبورت" فيديو للقاء بين لابورتا وتشافي، والذي يعد الأول بين منذ أن أقيل هيرنانديز من منصبه بوصفه مدربًا لبرشلونة.

وعلقت الصحيفة على اللقاء قائلة: "لابورتا بادر إلى الاقتراب من تشافي هيرنانديز، ذهب إليه وعانقه عناقًا خفيفًا، وتبادل الابتسامات، ويحيي زوجته نوريا كونيليرا".

فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إنه "بعد انتهاء الحفل، وفي خضم المحادثات الودية، التقى الاثنان، وحيّا كل منهما الآخر بحرارة، بل وتبادلا أطراف الحديث مدة وجيزة امتدت لاحقًا بوصول جيرارد بيكيه، الذي كان حاضرًا في الحدث أيضًا".

أخبار ذات علاقة رسالة ميسي إلى سيرجي روبيرتو بعد رحيله عن برشلونة (صورة)

وأعلن برشلونة في مايو الماضي رحيل تشافي عن قيادة البلوغرانا رسميًّا بعد 3 سنوات قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق، تخللتها كثير من الأزمات، لتولي المسؤولية خلفًا له الألماني هانزي فليك.

يُذكر أن تشافي حقق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة في موسم 2022-2023، وفاز بلقب السوبر الإسباني في الموسم نفسه أيضًا، ولكنه خرج من دون ألقاب خلال موسم 2023-2024.