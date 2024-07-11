"أتحمل المسؤولية".. بيلسا يعلق على وداع أوروغواي لكوبا أمريكا 2024

قال مارسيلو بيلسا، مدرب أوروغواي، إن فريقه يملك العديد من المواهب في صفوفه أكثر من كولومبيا؛ ولذلك يتحمل هو مسؤولية الهزيمة في قبل نهائي كوبا أمريكا، فجر الخميس.

وسجل جيفرسون ليرما هدف الانتصار، ليقود عشرة لاعبين من كولومبيا للفوز 1-صفر على أوروغواي على ملعب "بنك أوف أمريكا" في شارلوت بولاية نورث كارولاينا، لتتأهل للمباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وكانت أوروغواي، الفائزة باللقب 15 مرة، أحد المرشحين للفوز باللقب قبل البطولة، وتغلبت على الولايات المتحدة صاحبة الأرض والبرازيل بطلة العالم خمس مرات في طريقها إلى قبل النهائي.

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وقال بيلسا للصحفيين عقب المباراة: "أوروغواي كانت في وضع جيد للفوز بهذه المباراة إذا قيّمت المواهب الفردية في كل فريق.

"أدرب الفريق، الذي في رأيي، يتمتع بمواهب فردية أقوى في مواجهة المنافس، ولم نتمكن من إحداث الفارق الذي اعتقدت أننا سنحققه إذا قارنت التشكيلين.

"شخصيا مسؤول عن عدم تحقيق النتيجة، رغم وجود هؤلاء اللاعبين القادرين على التفوق على المنافس. لم نتمكن من استغلال الزيادة العددية، وعندما يفوز فريق وهو منقوص أحد لاعبيه فمن المنطقي أن يُظهر مدرب الفريق الأضعف أنه متفوق على المدرب الذي يملك أفضل اللاعبين".

وأتيحت لأوروغواي عدة فرص للتسجيل في الشوط الأول، لكنها عانت في صناعة الفرص بعد طرد دانييل مونوز لاعب كولومبيا قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف بيلسا: "الشوط الأول، حتى إذا لم نستحوذ على الكرة، كان متكافئا للغاية، وكان يجب أن نصنع الفارق. مع النقص العددي لكولومبيا في الشوط الثاني توقفت المباراة تماما.

"كانت المباراة تبدأ وتتوقف باستمرار. كان ينبغي علينا صنع المزيد من الفرص والإضرار بالمنافس. في الدقائق الأخيرة كان بإمكانهم التسجيل؛ لأن فرصا عدة واضحة سنحت لهم. لكننا حاولنا بكل طريقة ممكنة".

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وبعد المباراة، اشتبك لاعبو أوروغواي مع جماهير كولومبيا في المدرجات، وفتح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) تحقيقا في الحادث.

وتلتقي أوروغواي مع كندا في مباراة تحديد المركز الثالث، مساء السبت، في شارلوت.