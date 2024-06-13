نادال يغيب عن ويمبلدون استعدادا للأولمبياد
أعلن نجم التنس الإسباني المخضرم رافائيل نادال، اليوم الخميس، أنه سيغيب عن بطولة ويمبلدون المقررة في يوليو/ تموز المقبل استعدادا لمنافسات التنس في أولمبياد باريس، والتي تقام على الملاعب الرملية في رولان غاروس.
ولا يقدم نادال، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة وهو رقم قياسي، أفضل مستوياته بعد عودته من الإصابة وخرج من بطولة فرنسا المفتوحة من الدور الأول بعد خسارته في ثلاث مجموعات متتالية أمام ألكسندر زفيريف، الذي خسر النهائي أمام كارلوس ألكاراز.
وغاب اللاعب البالغ عمره 38 عاما عن المنافسات الموسم الماضي بأكمله تقريبا؛ بسبب مشكلة في الفخذ، وتأثرت عودته للملاعب في وقت سابق هذا الموسم بمشكلة عضلية.
وقال اللاعب خلال مؤتمر صحفي: "سئلت عن جدول المنافسات الخاص بي في الصيف ومنذ ذلك الحين كنت أتدرب على الملاعب الرملية. أُعلن أنني سأشارك في الأولمبياد الصيفي في باريس، آخر مشاركاتي في الأولمبياد".
وأضاف: "نعتقد أنه من الأفضل بالنسبة لأحوالي البدنية هو عدم تغيير الأرضية والاستمرار في اللعب على الملاعب الرملية حتى موعد الدورة؛ ولهذا السبب فإنني لن أشارك في بطولة ويمبلدون هذا العام".
وتابع: "يحزنني أنني لن أتمكن هذا العام من خوض الأجواء الرائعة لهذا الحدث المذهل الذي سيظل دائما في قلبي وأن أكون مع المشجعين البريطانيين الذين دائما ما منحوني دعما كبيرا. سأفتقدكم جميعا".
ويخوض نادال، الذي فاز بذهبية الفردي في أولمبياد 2008، والزوجي في أولمبياد 2016، منافسات الزوجي في باريس إلى جانب ألكاراز.
وقال نادال، الفائز ببطولة ويمبلدون مرتين، إنه سيشارك في بطولة باستاد السويدية، إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ذات الـ250 نقطة - التي تنطلق منتصف الشهر المقبل - استعدادا للأولمبياد.
وتقام الأولمبياد بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب.