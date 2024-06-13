نادال يغيب عن ويمبلدون استعدادا للأولمبياد

ولا يقدم نادال، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة وهو رقم قياسي، أفضل مستوياته بعد عودته من الإصابة وخرج من بطولة فرنسا المفتوحة من الدور الأول بعد خسارته في ثلاث مجموعات متتالية أمام ألكسندر زفيريف، الذي خسر النهائي أمام كارلوس ألكاراز.

وغاب اللاعب البالغ عمره 38 عاما عن المنافسات الموسم الماضي بأكمله تقريبا؛ بسبب مشكلة في الفخذ، وتأثرت عودته للملاعب في وقت سابق هذا الموسم بمشكلة عضلية.

وقال اللاعب خلال مؤتمر صحفي: "سئلت عن جدول المنافسات الخاص بي في الصيف ومنذ ذلك الحين كنت أتدرب على الملاعب الرملية. أُعلن أنني سأشارك في الأولمبياد الصيفي في باريس، آخر مشاركاتي في الأولمبياد".

وأضاف: "نعتقد أنه من الأفضل بالنسبة لأحوالي البدنية هو عدم تغيير الأرضية والاستمرار في اللعب على الملاعب الرملية حتى موعد الدورة؛ ولهذا السبب فإنني لن أشارك في بطولة ويمبلدون هذا العام".

وتابع: "يحزنني أنني لن أتمكن هذا العام من خوض الأجواء الرائعة لهذا الحدث المذهل الذي سيظل دائما في قلبي وأن أكون مع المشجعين البريطانيين الذين دائما ما منحوني دعما كبيرا. سأفتقدكم جميعا".