غاضب جدا.. رد فعل ناري من ميسي بعد قرار إيقافه

أثار قرار رابطة الدوري الأمريكي بإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة واحدة، رد فعل غاضبا من قائد إنتر ميامي، بعد إيقافه وغيابه عن مواجهة سينسناتي المقبلة.

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الرابطة أعلنت رسميًا، معاقبة ميسي وزميله الإسباني جوردي ألبا، بسبب غيابهما عن مباراة كل النجوم التي أُقيمت الأربعاء، دون الحصول على موافقة مسبقة، رغم إدراجهما في القائمة وعدم معاناتهما من أي إصابة.

وجاء في بيان الرابطة: "وفقًا لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة، يصبح غير مؤهل للمشاركة في المباراة التالية لناديه".

وبذلك، سيغيب ميسي وألبا عن المباراة المرتقبة ضد سينسناتي يوم السبت.

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ميسي "منزعج للغاية"

الرد الأول على العقوبة جاء من الإعلامي خورخي ماس، المقرب من ميسي، الذي تحدث عبر بث مباشر على "يوتيوب" كاشفًا كواليس ما حدث داخل معسكر إنتر ميامي.

وقال ماس: "ليو ميسي منزعج للغاية. آمل ألا يؤثر ذلك على المدى الطويل".

وأضاف خلال ظهوره في بث مباشر: "هل سيؤثر ذلك على نظرته للدوري الأمريكي وقواعده؟ لا شك في ذلك".

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وتابع: "ليونيل مختلف عن الجميع. يريد المشاركة في المباريات التنافسية".

واختتم: "إنه غاضب للغاية، لكن يجب أن نتحد ككيان واحد، فنحن ضد العالم، ويجب أن ينعكس ذلك على أدائنا خلال النصف الثاني من العام".