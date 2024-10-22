أسطورة الأهلي يكشف أغرب ما طلبه من شيكابالا

كشف أحمد فتحي، أسطورة الأهلي السابق ونجم الإسماعيلي الأسبق أنه وجه طلبًا غريبًا إلى محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإحدى مباريات القمة بين الفريقين.

وانضم فتحي إلى الأهلي قادمًا من شيفيلد يونايتد في موسم 2007، وأول مباراة له مع الفريق الأحمر كانت أمام الغريم الزمالك.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية: "أول مباراة لي مع الأهلي أكرمني الله بتسجيل هدف ضد الزمالك، وأدركت مدى صعوبة مباراة القمة".

كما كشف فتحي عن طلب غريب وجهه إلى شيكابالا قائد الزمالك قائلاً: "في مباريات القمة كان شيكابالا يلعب في ناحية اليمين حيث كنت ألعب ظهيراً أيمن، وكنت آخذ حريتي وهو غير موجود".

وأضاف: "كنت أقول له اذهب إلى الناحية الأخرى، كي لا أضربك فكان يسمع الكلام وأرتاح".

وشدد فتحي على أنه "تعرض للظلم" بعد أن لعب في مركز الظهير الأيمن، خاصة وأنه لاعب وسط قائلاً: "أحب اللعب في وسط الملعب، وعانيت كثيرًا في مركز الظهير الأيمن حتى اعتزالي".

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل، بدولة الإمارات.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر يوم الأحد المقبل.

وستقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل، بين قطبي الكرة المصرية، في مواجهة متكررة بعد مباراة السوبر الإفريقي، والتي توج بها الفريق الأبيض.

ونال الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقية بفوزه على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الرياض الشهر الماضي في آخر لقاء جمع بين الفريقين.