رفضت الزواج من لاعبي الأهلي والزمالك.. من هي سهام صالح التي أثارت جدلاً؟

أثارت المذيعة المصرية سهام صالح جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة بعد انتشار عدة مقاطع فيديو من برنامجها التليفزيوني عبر قناة "أون" نالت تفاعلاً كبيراً خاصة بأسلوبها الحواري مع ضيوفها.

وكانت آخر هذه اللقطات المثيرة للجدل حديثها مع الحكم الأسبق إبراهيم نور الدين والذي حل ضيفاً أمس السبت على سهام صالح، وانتشر مقطع فيديو من هذا الحوار التليفزيوني ترك ردود فعل واسعة بسبب طريقة الحوار بين سهام ونور الدين.

الجدل لم يكن فقط بسبب طريقة الحوار بل جاء أيضاً بسبب تساؤل سهام صالح حول سبب قوة إبراهيم نور الدين وتخوف الجميع من الاقتراب منه على حد قوله، فأجابها الأخير بأن الأمر يرجع إلى قربه من الله، ولكن اللافت كان رد فعل سهام صالح الذي بدا ساخراً.

الأمر لم يتوقف عند ظهور إبراهيم نور الدين بل تكرر مع ضيوف آخرين، وأثار جدلاً كبيراً بسبب جرأة سهام صالح في تناول بعض الأمور وتوجيه بعض الأسئلة الشائكة.

أخبار ذات علاقة رد حاسم من إبراهيم نور الدين على تصعيد الزمالك

وفيما يلي بعض المعلومات عن المذيعة المصرية سهام صالح التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة:

مشوار إعلامي لافت

تقدم سهام صالح حالياً برنامج "الكلاسيكو" عبر قناة "أون" المصرية وسبق أن قدمت برنامجاً يحمل الاسم نفسه لفترة عبر قناة DMC.

وعملت سهام صالح لعدة سنوات في قناة الأهلي وقدمت البرنامج الرئيسي لفترة بجانب هاني رمزي تحت اسم "البيت الكبير".

سهام صالح: البنت اللي بتتكلم في الكورة.. زي الراجل اللي بيتكلم عن الميكاب #الكلاسيكو #ON Posted by Seham Saleh on Tuesday, July 1, 2025

وسبق أن عملت سهام صالح مذيعة في قناة MBC MASR خلال الفترة بين 2013 إلى 2019.. وتشغل سهام منصب وكيل أول نقابة الإعلاميين المصريين.

ووُلدت سهام صالح يوم 6 سبتمبر 1991 في الكويت ونشأت فيها قبل العودة إلى مصر عام 2009 مع عائلتها، وتخرجت في قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة كما أنها نالت درجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات الإفريقية وحصلت على دبلوم الإعلام من الجامعة الأمريكية.

متابعة نشطة عبر التواصل الاجتماعي

تحظى سهام صالح بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يبلغ عدد متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك 1.9 مليون متابع كما أن حسابها عبر إنستغرام يتخطى مليون متابع.

وتحولت سهام إلى مجال الإعلام الرياضي عام 2019 بعد رحيلها عن قناة MBC MASR بعد أن عملت كمذيعة اقتصادية وأيضاً في بعض البرامج العامة.

رفضت الزواج من لاعبي الأهلي والزمالك

رفضت سهام صالح من قبل عرضين عام 2020 للزواج من لاعبين في صفوف الأهلي والزمالك أصغر منها سناً رغم نجومية الثنائي التي رفضت ذكر اسميهما.

وبررت سهام صالح في تصريحات صحفية لها قرارها بالرفض بأنها لا تميل للارتباط بلاعب كرة قدم.