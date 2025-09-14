logo
رياضة

الاتحاد الفلسطيني يعلن وفاة لاعبين بسبب القصف الإسرائيلي

الاتحاد الفلسطيني يعلن وفاة لاعبين بسبب القصف الإسرائيلي
الثنائي الفلسطيني حازم اليازجي وإبراهيم سعيد ديابالمصدر: حساب الاتحاد الفلسطيني عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، وفاة لاعبين جديدين بسبب القصف الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان رسمي إن اللاعب إبراهيم سعيد دياب حارس مرمى نادي أهلي النصيرات توفي في الساعات القليلة الماضية.

أخبار ذات علاقة

دعاء العبيد، أرملة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد

"الأطفال أمانة في رقبتكِ".. أرملة"بيليه فلسطين" ترد على أسئلة محمد صلاح

 وأوضح أن الحارس صاحب الـ 26 عاماً قد لقي مصرعه إثر طلق ناري من قناص إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأشار الاتحاد الفلسطيني أيضاً إلى أن اللاعب حازم اليازجي قد توفي إثر القصف الإسرائيلي ضد مدينة غزة.

وفارق اللاعب صاحب الـ 25 عاماً الحياة، وكان اليازجي لاعباً في نادي المشتل.

بيان الاتحاد الفلسطيني

وكان الاتحاد الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق وفاة اللاعب محمد رامز السلطان الناشئ في نادي الهلال الرياضي في قصف إسرائيلي على منزل عائلته في قطاع غزة.

ونشر الاتحاد الفلسطيني قبل عدة أيام بياناً رسمياً أعلن خلاله تدمير نادي الجزيرة الرياضي في قطاع غزة إثر استهدافه من جانب الطائرات الإسرائيلية.

أخبار ذات علاقة

إسرائيل ترد على محمد صلاح

بسبب "بيليه فلسطين".. هكذا رد الجيش الإسرائيلي على محمد صلاح (فيديو إرم)

 وفقدت الرياضة الفلسطينية العديد من اللاعبين أبرزهم سليمان العبيد الذي كان ملقباً بـ"بيليه فلسطين".

أخبار ذات علاقة

سليمان العبيد

الجيش الإسرائيلي يعلق لأول مرة على مقتل "بيليه فلسطين"

ونعى العديد من نجوم كرة القدم العالمية وفاة سليمان العبيد على رأسهم إريك كانتونا ومحمد صلاح وكريم بنزيما وديفيد بيكهام.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC