الاتحاد الفلسطيني يعلن وفاة لاعبين بسبب القصف الإسرائيلي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، وفاة لاعبين جديدين بسبب القصف الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان رسمي إن اللاعب إبراهيم سعيد دياب حارس مرمى نادي أهلي النصيرات توفي في الساعات القليلة الماضية.

وأوضح أن الحارس صاحب الـ 26 عاماً قد لقي مصرعه إثر طلق ناري من قناص إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأشار الاتحاد الفلسطيني أيضاً إلى أن اللاعب حازم اليازجي قد توفي إثر القصف الإسرائيلي ضد مدينة غزة.

وفارق اللاعب صاحب الـ 25 عاماً الحياة، وكان اليازجي لاعباً في نادي المشتل.

وكان الاتحاد الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق وفاة اللاعب محمد رامز السلطان الناشئ في نادي الهلال الرياضي في قصف إسرائيلي على منزل عائلته في قطاع غزة.

ونشر الاتحاد الفلسطيني قبل عدة أيام بياناً رسمياً أعلن خلاله تدمير نادي الجزيرة الرياضي في قطاع غزة إثر استهدافه من جانب الطائرات الإسرائيلية.

وفقدت الرياضة الفلسطينية العديد من اللاعبين أبرزهم سليمان العبيد الذي كان ملقباً بـ"بيليه فلسطين".

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يعلق لأول مرة على مقتل "بيليه فلسطين"

ونعى العديد من نجوم كرة القدم العالمية وفاة سليمان العبيد على رأسهم إريك كانتونا ومحمد صلاح وكريم بنزيما وديفيد بيكهام.