اختتمت منافسات اليوم الأول من أولمبياد باريس 2024، والتي شهدت بشكل أساسي مواجهات في كرة القدم فقط، مع القليل من المنافسات في رياضات أخرى مثل سباعيات الرغبي.

لكن لأن منافسات سباعيات الرغبي لم تكن إلا مجرد مباريات تمهيدية كان التركيز على كرة القدم بشكل أكبر.

وظهر في منافسات اليوم الأول مجموعة من اللاعبين بشكل مميز للغاية، دعونا نستعرض أبرز 5 منهم في التقرير الآتي:

شوتا فوغيو

يعد لاعب ماتشيدا زلفيا هو أحد أبرز نجوم اليوم الأول في الألعاب الأولمبية، بعدما حل بديلًا في آخر 17 دقيقة من عمر اللقاء، لكنه كان من أفضل عناصر اليابان فيه.

سجل شوتا فوغيو هدفين من أصل خمسة فاز بها المنتخب الياباني على نظيره الباراغوياني، وبعث برسالة قوية أن منتخب بلاده لم يأت من أجل تمثيل مشرف.

لعب رأس الحربة صاحب الـ23 عاما، 17 دقيقة فقط، وسدد تسديدتين في الشباك، ولم يخسر الكرة من قدميه ولا مرة، لكنه خسرها بسبب التمريرات الخاطئة ست مرات، وكانت مساهمته الدفاعية جيدة بعدما منع هجمة للخصم الباراغوياني، وفاز في التحامين من أصل أربعة دخلها في الهواء وعلى الأرض.

شونسوكي ميتو

كان ثاني أفضل لاعبي الأمس هو أيضًا لاعب من المنتخب الياباني، ويدعى شونسوكي ميتو ومركزه الأساسي وسط الملعب.

قدم شونسوكي مباراة جيدة للغاية خاضهما بشكل أساسي ولعب فيها لمدة 73 دقيقة مسجلًا فيها هدفين هو الآخر.

يملك ميتو أفضلية على فوغيو تتمثل في تمريراته الأفضل، ومساهمته الدفاعية الأعلى، لكن خسارته المتكررة للكرات وسوء تحكمه فيها يجعله يأتي خلف مواطنه في الترتيب.

سفيان رحيمي

استمر النجم المغربي في تقديم المستويات المميزة التي أظهرها خلال الموسم المنصرم برفقة فريقه العين الإماراتي.

لعب رحيمي بشكل أساسي واستمر حتى نهاية المباراة، وسجل هدفي منتخب بلاده، أحدهما من لعب مفتوح والآخر من ركلة جزاء.

وكان رحيمي كتلة من النشاط في أرض الملعب بغض النظر عن هدفيه، بعدما كان يوزع كرات خطيرة وطولية وعرضية وقطرية.

ولم ينس نجم المنتخب المغربي أنه عليه واجبات دفاعية، فاستعاد ثلاث كرات في المباراة، وأبعد مثلها من مناطق الخطورة، وفاز بأربع كرات مشتركة جميعها على الأرض.

أيمن حسين

كان مهاجم المنتخب العراقي من الأسماء التي برزت برفقة "أسود الرافدين" خلال المباراة الافتتاحية ضد المنتخب الأوكراني، وهذا لا علاقة له بهدفه الذي سجله من ركلة جزاء بثبات كبير في وقت صعب بعد تقدم الخصوم بشكل مباشر، حيث ألقى بحارس الفريق الخصم في جانب ولعب الكرة في الجانب الآخر من المرمى.

شكل أيمن حسين تهديدًا واضحًا للمرمى الأوكراني طيلة المباراة، وكان مزعجًا بتحركاته وضغطه على دفاعات الفريق الأوروبي، وكان هو من فاز بركلة الجزاء لنفسه، وأخذ بعضا من تركيزهم في كرة الهدف الثاني الذي سجله علي جاسم.

كان لحسين خطورة في التمريرات أيضًا حيث صنع فرصة خطيرة لفريقه، وأسهم دفاعيًا على نحو إيجابي في إعادة ثلاث كرات، وأبعد كرة خطيرة عن مناطق العراق الدفاعية.

مايكل أوليز

ظهر نجم هجوم المنتخب الفرنسي بشكل مميز للغاية ليثبت أن استثمار بايرن ميونخ فيه بسوق الانتقالات كان موفقًا.

قدم اللاعب المنتقل من الدوري الإنجليزي مؤخرًا مستويات طيبة، محرزًا هدفًا وصانعًا لغيره ومتسببًا في الكثير من الإزعاج لخصومه في المباراة الأولى المنتخب الأمريكي.

وكانت 82 دقيقة كافية له للتسجيل والصناعة في ثلاثية فريقه في الولايات المتحدة والفوز بمراوغتين، بالإضافة إلى مساهمة دفاعية فوق الممتازة باستعادة ثلاث كرات من الخصوم، والفوز بثلاث كرات ثنائية.