أول تعليق من مورينيو حول مفاوضات بنفيكا مع كريم بنزيما

حسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي بنفيكا الجدل بشأن الأخبار المتداولة حول وجود مفاوضات بين فريقه والنجم الفرنسي كريم بنزيما، هداف نادي الاتحاد السعودي وقائده.

وتعاقد مورينيو، بعد أسابيع من إقالته من تدريب فنربخشه التركي مع نادي بنفيكا البرتغالي، وخاض حتى الآن مبارتين على رأس الفريق حقق في الأولى الفوز على أفيس (3 ـ 0) وتعادل في الثانية مع ريو آفي (1 ـ 1).

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن أول طلبات مورينيو من إدارة بنفيكا في فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير 2026، هي التعاقد مع النجم الكبير كريم بنزيما الذي كان مورينيو دربه في ريال مدريد.

لكن جوزيه مورينيو نفى في تصريحات صحفية نية فريقه في التعاقد مع بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي.

وأوضح المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة بنفيكا وجيل فيسنتي في الدوري البرتغالي اليوم الجمعة، قائلا: "ما يتم ترويجه حول بنزيما محض خيال.. كانت هذه أول مرة أسمع فيه اسمه وأعلم أن بنفيكا يريده في الميركاتو المقبل".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه لم يلتق مع بنزيما منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، إلا في مناسبة واحدة عندما كان مدربا لفنربخشه التركي، حيث التقى فريقه مع نادي الاتحاد الذي يضم بنزيما وذلك خلال مباراة ودية.

وقال مورينيو : "كريم بنزيما سيبقى على الأرجح مع الاتحاد السعودي، إنه سعيد هناك، لقد فاز بالألقاب، ويتمتع بوضع مالي يحسد عليه ويقدم مستويات كروية لافتة".

وأكد مورينيو أن الوضع المالي لبنفيكا ليس جيدًا وأنه يتقاضى راتبًا يقل بنسبة 50 % عن ما كان يحصل عليه مع فنربخشة التركي.