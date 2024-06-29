الوحدات بطلا لكأس الأردن بفوز مثير على الحسين إربد
توج الوحدات بالكأس ليحرم الحسين إربد من إحراز ثنائي الدوري والكأس
أحرز نادي الوحدات لقب كأس الأردن لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024 بعد فوزه على الحسين إربد (2-1)، مساء اليوم السبت، في الدور النهائي، ليتوّج باللقب الثاني له في الموسم الجاري بعد كأس الكؤوس.
وتقدم الوحدات بهدف مبكر منذ الدقيقة الأولى عبر لاعبه مهند أبو طه، قبل أن يرد الحسين إربد بهدف التعادل في الدقيقة 32 والذي حمل توقيع عبد الجليل أجاغون.
واستطاع فراس شلباية أن يخطف هدف الفوز والتتويج للوحدات من ركلة جزاء قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
وسيمنح هذا اللقب وهو الذي يحمل الرقم 12 لنادي الوحدات الفريق فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، في الموسم المقبل جنبا إلى جنب مع الحسين إربد بطل الدوري.
وكان الحسين إربد توج في 25 مايو الماضي ، لأول مرة بلقب الدوري الأردني بعد فوزه على سحاب بنتيجة 2-1 في الجولة 22 والأخيرة من المسابقة.