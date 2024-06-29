الوحدات بطلا لكأس الأردن بفوز مثير على الحسين إربد

أحرز نادي الوحدات لقب كأس الأردن لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024 بعد فوزه على الحسين إربد (2-1)، مساء اليوم السبت، في الدور النهائي، ليتوّج باللقب الثاني له في الموسم الجاري بعد كأس الكؤوس.

وتقدم الوحدات بهدف مبكر منذ الدقيقة الأولى عبر لاعبه مهند أبو طه، قبل أن يرد الحسين إربد بهدف التعادل في الدقيقة 32 والذي حمل توقيع عبد الجليل أجاغون.