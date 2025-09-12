لا يملك سيولة للصفقات.. معلومات صادمة من خالد الشنيف حول النصر السعودي  (فيديو)

فجّر الإعلامي خالد الشنيف معلومات صادمة حول نادي النصر السعودي وموقفه المالي.

وأغلق نادي النصر فترة الانتقالات الصيفية الماضية بحسم عدة صفقات على رأسها: الفرنسي كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني، والبرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي، والإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة.

وضم النصر أيضاً اللاعب سعد الناصر ظهير أيسر التعاون، وهارون كمارا مهاجم الشباب، وعبد المالك الجابر قادماً من الدوري البوسني.

وأوضح الشنيف عبر تصريحات تلفزيونية أن إدارة النصر حاولت فسخ عقد الحارس البرازيلي ماتيوس بينتو ولكنها فشلت لأسباب مالية.

وأضاف:" النصر لو امتلك المال لحسم عدة صفقات أخرى لتدعيم صفوفه، النادي لم يمتلك سيولة مالية لضم لاعبين آخرين".

وأشار إلى أن النصر تورط في صفقة اللاعب الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، وهو ما كلف النادي مبالغ مالية طائلة.

وأكد أن النصر يعاني أزمات مالية وهو ما عطله بشكل واضح في سوق الانتقالات الماضية.

ويستعد نادي النصر لاستقبال منافسه الخلود، بعد غدٍ الأحد، في ختام الجولة الثانية للدوري السعودي.

وفاز النصر على حساب مضيفه التعاون بخماسية دون ردٍ في الجولة الأولى بالدوري السعودي.