الاتحاد طرابلس يهزم السويحلي ويؤجّج الصراع نحو لقب الدوري الليبي

أنعش الاتحاد طرابلس آماله في سباق الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025، بعد فوز مثير ودراماتيكي على نادي السويحلي (3 ـ 2) اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مرحلة سداسي التتويج الحاسمة.

ومن جهته، حقق الهلال بنغازي انتصارا من ذهب على حساب جاره الأهلي بنغازي ليشعل الصراع نحو التتويج بلقب الدوري الليبي للمحترفين، فيما انتهت قمة الأهلي طرابلس والأخضر بالتعادل دون أهداف.

ودارت اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الثانية من سداسي التتويج، والتي شهدت قمة بين المتصدرين الأهلي طرابلس والأخضر، وكلاهما يملك 3 نقاط من فوز واحد.

وانتهت المباراة التي شهدت طرد لاعب الأخضر بابل أري، بالتعادل دون أهداف ليحصل كل فريق على نقطة التعادل ويرفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين.

ومن جانبه، حقق الاتحاد انتصاره الأول في مرحلة السداسي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأخضر.

وجاء انتصار الاتحاد على حساب السويحلي (3 ـ 2) في مباراة مثيرة ومشوقة شهدت تسجيل 5 أهداف.

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وبادر السويحلي بالتهديف عبر الإيفواري فوسيني كوليبالبي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك معاذ عيسي التعادل للاتحاد طرابلس في الدقيقة 12، ليضيف المغربي نوفل الزرهوني الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل الشلوي الهدف الثالث لاتحاد طرابلس فيما قلص فوسيني كوليبالي الفارق من جديد للسويحلي لتنتهي المباراة (3 ـ 2).

ونشر الاتحاد طرابلس صورة مثيرة عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك، بعد الفوز، فيما اعتبرها كثيرون استفزازية لجماهير السويحلي ولاعبيه ومدربه.

FULL TIME ✅ الاتحاد 3 - 2 السويحلي #WeAre3amed | #Alittihad1944 | #MostTitledClubInlibya Posted by Al ittihad SC on Tuesday, July 29, 2025

وحقق الهلال بنغازي فوزا هاما على غريمه وجاره الأهلي بنغازي (2 ـ 1) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مع كل من الأهلي طرابلس والأخضر.

أحرز طلحة رزق وفيصل البدري هدفي الهلال بنغازي في أقل من نصف ساعة، في حين قلص الفارق للأهلي جون مانو في الشوط الثاني.

وتلقى الأهلي بنغازي خسارتين في مباراتين وهو الفريق الوحيد حتى الآن الذي لم يحصل على نقاط.

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ويتصدر الأهلي طرابلس والهلال بنغازي والأخضر الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين، في حين يأتي الاتحاد طرابلس في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويحتل السويحلي المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي الأهلي بنغازي في أسفل الجدول دون رصيد.

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وتقام منافسات سداسي التتويج بالدوري الليبي للمحترفين على 3 ملاعب في مدينة ميلانو الإيطالية، وتدور في شكل بطولة مجمعة من 5 مباريات ذهاب دون إياب.

ويحصل صاحب المركز الأول في أعقاب المباريات الخمس على اللقب، في حين يلعب مع وصيفه مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويشارك صاحب المركز الثالث في كأس الكونفدرالية الإفريقية.