جيرونا الإسباني ينقذ نجم المنتخب المغربي من مصير غامض في مرسيليا

تخلّص الدولي المغربي عز الدين أوناحي من أزمته الأخيرة مع أولمبيك مرسيليا وتخطى بنجاح خطر عدم العثور على فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فشل مساعي عودته إلى الدوري الفرنسي ورفض نادي باناثينايكوس اليوناني في ضمه للموسم الثاني تواليا.

وغادر أوناحي، لاعب خط الوسط الذي قدم أداء مذهلا مع أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، أولمبيك مرسيليا على سبيل الإعارة نحو باناثينايكوس لمدة موسم واحد، لكن عودته إلى الفريق الفرنسي في 1 يوليو الماضي واجهت أزمة حقيقية مع النادي الذي رفض احتضانه من جديد وطالبه بالبحث عن فريق.

وقبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، وجد أولمبيك مارسيليا مخرجًا لأزمة عز الدين أوناحي (25 عامًا) عندما وقّع لاعب الوسط المغربي، العائد من فترة الإعارة، اليوم السبت عقدًا لمدة 5 سنوات مع جيرونا الإسباني.

ونشر نادي جيرونا اليوم بيانا مقتضبا أعلن فيه صفقة انضمام أوناحي حتى 30 يونيو 2030 لينجو اللاعب من خوض موسم أبيض والبقاء بعيدا عن المباريات حتى ميركاتو الشتاء المقبل.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إن نادي مارسيليا سيحصل على 6 ملايين يورو مقابل التفريط في اللاعب لنادي جيرونا.

وكان أوناحي الذي يستمر عقده مع أولمبيك مرسيليا حتى يونيو 2027، انتقل من أنجيه في يناير 2023 نحو مرسيليا مقابل 8 ملايين يورو بعد أيام قليلة من أدائه الرائع مع المغرب في كأس العالم في قطر.

وخاض لاعب الوسط الذي سيكون ضمن تشكيلة المغرب في فترة التوقف الدولي المقبل، (الأسبوع المقبل) 31 مباراة مع باناثينايكوس، وأحرز 3 أهداف في جميع المسابقات خلال موسم 2024-2025.

وخلال موسم ونصف مع مرسيليا، 2022 ـ 2023 و2023 ـ 2024، شارك أوناحي في 45 مباراة في كل المسابقات وأحرز 4 أهداف مقابل صناعة هدفين، وهو ما دفع إدارة النادي الفرنسي للتفريط فيه في بداية الموسم الماضي ثم عرضه للبيع في ميركاتو الصيف الجاري.