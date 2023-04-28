مانشستر سيتي يستعيد السيطرة على مصيره بالدوري الإنجليزي

فبعد الفوز 4-1 على آرسنال، الذي تصدر الترتيب لفترة طويلة، على ملعب الاتحاد، أصبح سيتي المتحكم في مصيره في سباق اللقب.

لكن غوارديولا يحظى بالخبرة الكافية التي تمنعه من التفكير في أن الفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة في ستة مواسم مسألة وقت.

ويمكن تفهم رد الفعل بعد فوز سيتي بالمباراة التي اعتبرها البعض حاسمة في سباق الدوري، إذ إنه كان انتصاره السابع على التوالي في المسابقة، وقلص الفارق خلف آرسنال إلى نقطتين بعدما كان الأخير متصدرا بفارق ثماني نقاط منذ فترة ليست بعيدة. وتتبقى لسيتي مباراتان مؤجلتان.