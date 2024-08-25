يعتقد جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أن فريقه لن يتأثر إذا غادر الظهير الأيمن سعود عبد الحميد للعب في أوروبا، مشيرًا إلى أن بطل الدوري السعودي للمحترفين استطاع تعويض غياب النجم البرازيلي نيمار بعدما تعرض لإصابة قوية في الموسم الماضي.

ولم يشارك عبد الحميد في فوز الهلال 3-صفر على الأخدود في مستهل حملته للدفاع عن لقبه المحلي، بعدما ذكرت تقارير صحفية محلية أن مدافع السعودية يقترب من الاحتراف في روما الإيطالي.

ويعد عبد الحميد (25 عامًا) من اللاعبين البارزين في تشكيلة المدرب جيسوس.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي، يوم السبت "لن نتأثر إذا رحل عبد الحميد، قيمة الفريق في المجموعة والتشكيلة القوية التي لدينا. سنجد الحلول لأي غياب".

وأضاف جيسوس: "أفضل مثال على قدرتنا على تعويض الغيابات هو ما حدث مع نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، الفريق حقق العديد من البطولات في غيابه".

وتعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل بعد أسابيع من انتقاله إلى الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان.

ويغيب قائد البرازيل (32 عامًا) منذ سبتمبر بسبب الإصابة، لكن الهلال نجح في الفوز بكل البطولات المحلية في الموسم الماضي، وبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأشار جيسوس: "غاب مالكوم أيضًا عن الفريق ولم يتأثر، لا نعتقد أن الفريق سيتأثر إذا غاب أي لاعب".