جيرو يصبح الهداف التاريخي لفرنسا بعد تسجيله في مرمى بولندا (فيديو)

وكسر مهاجم ميلان الرقم القياسي في مباراته الدولية 117 مع فرنسا، بينما سجل هنري 51 هدفا في 123 مباراة في الفترة 1997-2010.

وسيطرت فرنسا على الشوط الأول، وتألق الحارس البولندي فويتشيخ شتينسني في التصدي لمحاولتين من أوريلين تشواميني وعثمان ديمبلي، قبل أن يصنع كيليان مبابي هدفا لزميله جيرو في الدقيقة 44.

كما أصبح الحارس هوجو لوريس أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب فرنسا بمشاركته في 142 مباراة دولية.

وعادل لوريس الرقم القياسي المسجل باسم المدافع السابق، ليليان تورام، أحد أعضاء الجيل الذهبي الفائز بمونديال 1998.

وواصلت فرنسا الضغط الهجومي في الشوط الثاني، وكاد جيرو أن يضيف هدفا بعد تمريرة عرضية من جول كوندي لكنه سدد بجوار المرمى.

وسجل مبابي الهدف الثاني بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء بمسافة قصيرة في الدقيقة 74، ثم أضاف هدفا بتسديدة مذهلة أخرى في الزاوية العليا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع مبابي رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة هدافي كأس العالم.

وقلص روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعدما استفاد من إعادة الركلة التي أهدرها في البداية بسبب تحرك هوجو لوريس بشكل مبكر.

وستلعب فرنسا في دور الثمانية أمام إنجلترا أو السنغال.