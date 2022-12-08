صحيفة تركية: محمد كنو طالب إدارة الهلال بفسخ التعاقد للانتقال إلى بيشكتاش

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي طلب فسخ عقد كنو الذي سينتهي أواخر عام 2025، إذ إنهم لن يكونوا قادرين على الشراء، مشددة على أن الكلمة الأخيرة ستكون لنادي الهلال.

وقالت تقارير صحفية إن رينارد تحدث إلى مجلس إدارة الهلال بشأن لاعبه محمد كنو وطالب اللاعب بالانتقال إلى بيشيكتاش، مشيرًا إلى أهمية سفر اللاعبين للخارج لتطوير المنتخب السعودي.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن اهتمام كبير من شينول غونيش مدرب بيشكتاش، بمحمد كنو لاعب الهلال والمنتخب السعودي، المرشح بقوة للانتقال إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مع نادي الهلال في الـ30 من يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية نحو 1.20 مليون يورو.

ويلعب محمد كنو في مركز خط الوسط مع نادي الهلال منذ 2017، قادمًا من نادي الاتفاق الذي لعب له لمدة 4 مواسم، ويشارك مع المنتخب السعودي منذ 2016.

وحصد كنو مع الهلال دوري المحترفين السعودي (5 مرات)، فضلًا عن كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019، وكأس السوبر السعودي في 2018، ودوري أبطال آسيا في 2019، كما حصل على جائزة أفضل لاعب سعودي لعامي 2018، و2019.