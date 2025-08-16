3 "أبطال" منحوا الإفريقي التونسي بداية قوية في الدوري بعد الفوز على النجم

حسم النادي الإفريقي قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين التي دارات أمس الجمعة واليوم السبت، وذلك عندما عاد بالفوز من مواجهة صعبة في الكلاسيكو ضد النجم الساحلي، أحد الأندية المنافسة على اللقب.

وعلى خلاف العادة، نجح فريق المدرب فوزي البنزرتي في تحقيق الفوز الثاني تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ورغم أنه من المبكر جدا الحديث عن ملامح قوية لفريق سيسير نحو اللقب، فإن ما قدمه النادي الإفريقي خصوصا أمام النجم الساحلي في ملعب سوسة الأولمبي، وعودته بالفوز من ملعب بات بمثابة الكابوس للفريق، جاء ليكون أول المؤشرات الإيجابية على أن رفاق المدافع علي يوسف استخلصوا الدروس من خيبة الموسم الماضي.

وتقف عديد العوامل وراء انتصار النادي الإفريقي اليوم أمام النجم الساحلي، لكن 3 "أبطال" في النادي الإفريقي حسموا موقعة الكلاسيكو وساهموا في البداية القوية للفريق في الدوري.

شواط: الصفقة التي بحث عنها الإفريقي طويلا

كان المهاجم الهداف للدوري التونسي للموسم الماضي (17 هدفا) محل تنافس كبير بين فريقه النجم الساحلي والإفريقي، لكنه أصر على الانتقال لفريق العاصمة بعد أن فعل الشرط الجزائي في عقده (نحو 230 ألف دولار).

وبدا من خلال أدائه اليوم وهدفه في شباك فريقه السابق أن فراس شواط هو الصفقة التي ظل الإفريقي يبحث عنها طويلا، إذ افتقد النادي في الموسم الماضي للاعب "صندوق" قادر على وضع الكرة في المرمى.

ولا يمكن القول إن شواط هو الأفضل حاليا داخل الإفريقي ولكن المهاجم الدولي قدم أوراق اعتماده بقوة في النادي ليقود بثبات خط الهجوم.

وسيكون شواط من جديد أمام مهمة قوية الأسبوع الماضي عندما يواجه الإفريقي ترجي جرجيس في الجولة الثالثة للانفراد بالصدارة.

فوزي البنزرتي: رجل المهمات الصعبة

قبل مواجهة الكلاسيكو اليوم السبت، عانى الإفريقي، بطل الدوري 13 مرة، من عقدة لازمته أمام النجم الساحلي لما يزيد عن 10 سنوات.

الإفريقي لم يفز على النجم في الدوري منذ موسم 2017 ـ 2018 وكان ذلك في ملعب سوسة أيضا، إذ اكتفى الفريق طوال مواجهات الكلاسيكو بالتعادل في أفضل الأحوال.

لكن قدوم فوزي البنزرتي منح اللاعبين الثقة التي كانت تعوقهم عن الظهور بأداء جيد أمام النجم.

وبدت بصمة المدرب البالغ من العمر 75 عاما واضحة في أداء الإفريقي وفي العودة بنقاط الفوز من الملعب الذي كان بمثابة العقدة الحقيقية للفريق العاصمي.

علي يوسف: عودة حاسمة

أثار علي يوسف نجم الإفريقي ولاعب خط الدفاع مخاوف جماهير ناديه الأسبوع الماضي بعد ساعات قليلة من الفوز على مستقبل المرسى في الجولة الافتتاحية.

وتداولت وسائل الإعلام صورا للمدافع الدولي الليبي مع وكيل أعماله في باريس فيما قالت المصادر ذاتها إن علي يوسف سيغادر الإفريقي نحو نادي نيس الفرنسي.

وبعد أيام صاخبة وموجة من الجدل، ظهر علي يوسف من جديد في تدريبات الإفريقي ولم يحتاج إلى الكثير من الوقت والتدرب ليكون جاهزا للكلاسيكو وقدم أداء لافتا أمام مهاجمي النجم ليخرج فريقه فائزا (1 ـ0).

ويتقدم النادي الإفريقي بعد الجولة الثانية في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع ترجي جرجيس، فيما لا يملك النجم أي نقطة في رصيده بعد خسارتين.