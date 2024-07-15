ناجحون وفشلة.. يامال ورونالدو ونجوم يورو 2024 بين الإخفاق والتميز

حقق المنتخب الإسباني كأس الأمم الأوروبية، وأسدل الستار على البطولة التي أقيمت على مدار حوالي شهر كامل، لكن يبدو أن آثار ما حدث في تلك البطولة ستظل باقية لفترة.

وقام موقع جول العالمي، بنشر تقرير عن أنجح نجوم البطولة وأكثرهم تعرضًا للفشل، بعد أن انتهت بشكل تام برفع إسبانيا للقب.

الأسماء تتضمن نجومًا مثل كريستيانو رونالدو ولامين يامال وكيليان مبابي وغيرهم، دعونا نستعرضهم فيما يلي:

ناجح: لامين يامال

نجم برشلونة الشاب كان أفضل لاعب شاب في البطولة بأسرها، وكان مرشحًا حتى للقب اللاعب الأفضل إطلاقًا.

كان يامال هو أصغر لاعب يلعب تلك البطولة وأصغر من سجل، وصنع فيها ولعب النهائي وحمل لقبها، وربما تكون هي بداية انطلاقة جديدة في مسيرته الكروية.

فاشل: غاريث ساوثغيت

المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يعد من أحد أنجح مدربي الفريق تاريخيًا بالأرقام، لكن فعليًا فقد فشل بشكل واضح في تلك البطولة.

لم يكن المنتخب الإنجليزي هو الأفضل ولا صاحب اليد العليا في أي مباراة خاضها، على الرغم من وصوله للنهائي ووجود أسماء عديدة كبيرة في صفوف فريقه، وغاب عن الفريق اللعب الجماعي والشكل التكتيكي الواضح.

فاشل: هاري كين

استمرارًا للموسم المحبط الخاص به فشل هاري كين مجددًا في التتويج بأي لقب في مسيرته الكروية، وخسر النهائي الثاني على التوالي في اليورو.

كين فشل في موسمه الأول مع بايرن ميونخ في تحقيق أي لقب، واستمر فشله في اليورو، وكان من أسوأ نجوم الفريق في النهائي، وغادر اللقاء بحلول الدقيقة الـ 60.

فاشل: كريستيانو رونالدو وروبرتو مارتينيز

لم يكن رونالدو في أفضل أحواله خلال البطولة، لكن هذا وحده لا يجعله فاشلًا؛ نظرًا لرصيده الكبير مع المنتخب البرتغالي.

لكن لو دمجنا ما تسبب فيه من ظهور باهت للمنتخب البرتغالي؛ بسبب قرارات فنية ربما يكون قد تدخل فيها بحسب الموقع صاحب التقرير، فقد عرّض فريقه للكثير من الضرر رفقة المدرب روبرتو مارتينيز الذي فضل إرضاء رونالدو على مصلحة المنتخب البرتغالي في مرات عديدة رفض فيها التدخل لإخراجه من الملعب أو تعديل أدواره.

ناجح: لويس دي لا فوينتي

ربما تأخر الفوز ضد إنجلترا، لكن دي لا فوينتي أعد لتلك اللحظة منذ سنوات، بالتحديد عندما كان مدربًا لفريق المنتخب الإسباني تحت 17 سنة.

الرجل الذي خطط جيدًا لتلك اللحظة، وحلم بها كان ثوريًا في طريقة لعبه، بعيدًا عن التمريرات المتتالية المملة، فكان مباشرًا على المرمى أكثر، مع الاحتفاظ بشخصية الفريق والحفاظ على الكرة لأطول وقت ممكن.

فاشل: كيليان مبابي

قد يرجع البعض أداء مبابي المحبط في يورو 2024 لإصابته في الأنف، لكن في الواقع فالنجم الفرنسي لم يبدِ أي بوادر للتألق قبل تلك الإصابة ولا بعدها عندما خلع القناع ضد إسبانيا في نصف النهائي.

مبابي سجل هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء، وبشكل عام كان من ضمن أسوأ نجوم المنتخب الفرنسي الذي ظهر ككل بشكل محبط في تلك النسخة.

ناجح: رالف رانغنيك

على الرغم من أن الفريق خسر من تركيا في دور الـ 16 وغادر البطولة، لكن صعود النمسا إلى الأدوار الإقصائية، لكن يجب أن يحصل رالف رانغنيك على حقه كمدرب أقنع وقدم مستويات طيبة للغاية خلال تلك البطولة.

قدم رانغنيك كرة قدم هجومية وممتعة عكس فرق كبير في تلك البطولة مثل فرنسا وإنجلترا وحتى هولندا.

فاشل: لوتشيانو سباليتي

لا يوجد ما هو أسوأ من الفشل بفريق يراهن عليه الجميع، ذلك ما فعله لوتشيانو سباليتي، الذي صعد بشق الأنفس إلى دور الـ 16 بهدف في اللحظات الأخيرة ضد كرواتيا، فقط ليغادر البطولة من الدور التالي ضد سويسرا.

ربما يحتاج سباليتي إلى المزيد من الوقت مع إيطاليا بعد رحيل مانشيني السريع في العام الماضي، لكن في نهاية المطاف، لا يمكن وصف ما حدث في ألمانيا هذا الصيف إلا بالفشل.

فاشل: جيل بلجيكا الذهبي

بصمت تلك النسخة من البطولة على نهاية الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي الذي كان يأمل بتحقيق إنجاز أخير من خلالها.

انتهى أمل جيل دي بروينه ولوكاكو وغيرهم من النجوم، ولن يكون للمنتخب البلجيكي أمل قريب من أجل التتويج بلقب ما.

ناجح: توني كروس

ربما لم يكن مشوار أصحاب الأرض المنتخب الألماني ناجحًا في تلك النسخة من البطولة، لكن ما قدمه توني كروس في نهاية مشواره الكروي كان استثنائيًا.

نجم ريال مدريد أنهى مسيرته الكروية وهو في أوج العطاء، وقدم خير ختام لموسم عظيم نال فيه الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع الملكي.

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فاشل: لوكا مودريتش

بعد الوصول إلى المربع الذهبي مرتين في كأس العالم على التوالي، ظنت الجماهير إن المنتخب الكرواتي يملك في جعبته ما هو أكثر من ذلك في كأس الأمم الأوروبية.

لكن لوكا مودريتش ورفاقه فشلوا حتى في تجاوز دور المجموعات بعد هدف قاتل من إيطاليا في اللحظات الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثالثة.

ناجح: مفاجآت جورجيا

لم يكن أحد يتصور أن جورجيا قادرة على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في بطولة أوروبا 2024، بل كانت هناك شكوك حول ما إذا كان الفريق الذي يشارك لأول مرة في البطولة سيتمكن حتى من الحصول على نقطة واحدة في المجموعة السادسة.

ومع ذلك، وبعد العروض القوية التي قدمتها ضد تركيا وجمهورية التشيك، أذهلت جورجيا العالم بفوزها المفاجئ على البرتغال في غيلسنكيرشن لتضرب موعدًا في دور الستة عشر مع إسبانيا، التي امتلكت الجرأة حتى لتتقدم في النتيجة أمامها قبل أن تغادر البطولة بهزيمة كبيرة أمام الخصم نفسه.