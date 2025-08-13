كم دفع الاتحاد السعودي للتعاقد مع أحمد الجليدان من الفتح؟

أعلن نادي الاتحاد السعودي، حامل لقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، تعاقده رسميًا مع المدافع أحمد الجليدان قادمًا من نادي الفتح.

وقال نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، إن الظهير الأيمن أحمد الجليدان انضم رسميًا لفريق النمور، كما نشر عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة: "النمر الحقيقي ما يضيع هويته".

ولم يكشف الاتحاد عن مدة التعاقد، لكن تقارير إعلامية سعودية أشارت إلى أن الجليدان وقع عقدًا لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري.

أخبار ذات علاقة رغم رفضه العرض الأول.. الاتحاد السعودي يطارد نجم ميلان

وتألق الجليدان، الذي تخرج في أكاديمية الفتح، مع الفريق الأول في الموسم الماضي، ولعب 31 مباراة في الدوري.

وكتب الفتح عبر موقعه على الإنترنت: "وافقت إدارة الفتح على بيع عقد لاعب الفريق الأول أحمد الجليدان لنادي الاتحاد، وجاءت هذه الموافقة بعد التشاور مع مدرب الفريق".

وأضاف: "قدم اللاعب أحمد الجليدان شكره وتقديره لكل من عمل معه طوال فترة تدرجه في الفئات السنية بنادي الفتح وحتى وصوله إلى الفريق الأول، مؤكدًا اعتزازه بالسنوات التي قضاها في النادي".

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يحسم أولى صفقات الميركاتو

وأعلن الاتحاد، في وقت سابق من اليوم، تعاقده مع حارس المرمى محمد العبسي قادمًا من صفوف الشباب في صفقة انتقال حر.

ويستعد الاتحاد لخوض بطولة كأس السوبر السعودية التي ستقام خلال الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس الجاري، إذ سيواجه النصر في قبل النهائي في هونج كونج.

أخبار ذات علاقة لوران بلان يخشى طول فترة الإجازة قبل قيادة الاتحاد في كأس السوبر السعودي

ويستهل رفاق النجم الفرنسي كريم بنزيما حملة الدفاع عن اللقب في الدوري عندما يواجهون نادي الأخدود على ملعب الأخير.

ووفقا لتقارير سعودية متطابقة دفع الاتحاد 40 مليون ريال سعودي للتعاقد مع الجليدان.