أغرب تصرف.. رد فعل مثير من إمام عاشور بعد خسارة السوبر الأفريقي

كشفت تقارير إعلامية عن أغرب رد فعل كان سيقوم به إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك، في النهائي الذي جمع الفريقين، يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية.

وكان نادي الزمالك، توج بمسابقة كأس السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "صدى البلد"، فإن "اللقطة الشهيرة التي جمعت بين إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة بوجود ياسر إبراهيم وحسين الشحات، قيل إنها كانت مشادة بين اللاعبين، ولكن ما حدث كان غير ذلك".

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وأضاف التقرير: "أفشة كان من ضمن ثلاثة من لاعبي الأهلي عارضوا فكرة اقترحها إمام عاشور بعدم الظهور في الممر الشرفي الذي قام بعمله لاعبو الزمالك، والذي أقاموه كنوع من الروح الرياضية، ولكن إمام كان يرفض الحضور في الممر، حرصًا على عدم تعرضه لأي استفزاز من أحد لاعبي الزمالك خاصة بعد المشادة التي حدثت بينه وبين نبيل عماد دونغا، وأيضًا كان في باله المشاهد التي سيتم تداولها على منصات التواصل، والسخرية المنتظرة من جماهير فريقه السابق".

وأوضح: "لم تحصل مشادة بين اللاعبين، ولكن أفشة كان يقنع إمام عاشور برأيه بضرورة حضور المراسم وتسلم الميداليات الفضية، وفي النهاية شارك إمام مثل باقي لاعبي الأهلي بمراسم التتويج، وسار في الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو الفريق الأبيض".

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وذكرت تقارير عقب المباراة أن مسؤولي الأهلي فرضوا غرامة مالية على إمام عاشور على إثر ما بدر منه في اللقاء، ودخوله في مشادات مع عدد من لاعبي الزمالك، كان أبرزهم "دونغا"، الذي اتهم اللاعب في تصريحات تلفزيونية بأنه وجَّه له سبابًا؛ ما جعله ينفعل عليه بشدة.

كما يعيش إمام عاشور فترة صعبة إثر استبعاده من قائمة منتخب مصر الأخيرة التي أعلنها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، استعدادًا لمواجهة موريتانيا المقبلة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا، أسفرت عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثالثة، بجوار منتخبات بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.