حسين عبدالغني يطالب رياض محرز بالاقتداء برونالدو (فيديو)

وانتقل محرز إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي ليدعم صفوف الفريق العائد مجددا إلى دوري روشن السعودي.

وقال عبدالغني عبر برنامج "دورينا غير" إن محرز يمتلك إمكانات فنية جدا لكنه لا يقدم 40 في المئة من إمكاناته ولا مردوده مع مانشستر سيتي.

وأشار عبدالغني إلى أن لاعب مثل كريستيانو رونالدو حقق كل شيئ لكنه مازال يركض خلف الكرة في كل مباراة مثل الطفل، وهو أمر يفتقده محرز رغم أن رونالدو حقق كل شيئ.