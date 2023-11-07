حسين عبدالغني يطالب رياض محرز بالاقتداء برونالدو (فيديو)
طالب حسين عبدالغني، أسطورة الأهلي والنصر ومنتخب السعودية السابق، رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاقتداء بكريستيانو رونالدو.
ويرى عبدالغني أن محرز لا يقدم المستويات المتوقعة منذ انتقاله إلى الأهلي.
وانتقل محرز إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي ليدعم صفوف الفريق العائد مجددا إلى دوري روشن السعودي.
وقال عبدالغني عبر برنامج "دورينا غير" إن محرز يمتلك إمكانات فنية جدا لكنه لا يقدم 40 في المئة من إمكاناته ولا مردوده مع مانشستر سيتي.
وأشار عبدالغني إلى أن لاعب مثل كريستيانو رونالدو حقق كل شيئ لكنه مازال يركض خلف الكرة في كل مباراة مثل الطفل، وهو أمر يفتقده محرز رغم أن رونالدو حقق كل شيئ.
واتفق محمد نور أسطورة الاتحاد السعودي السابق مع عبدالغني، حيث شدد على أن محرز لا يقدم كل ما لديه في الملعب حيث يركض فقط حينما يتأكد أن الكرة ستصله.
وشدد نور على أن محرز يملك أكثر مما يقدم بكثير.
ويرى نور أن اللاعب إذا لم تكن لديه الرغبة لتقديم عطاء كبير فلن يقدمه لأن دوافع اللاعب داخلية وفرديه قبل كل شيئ.