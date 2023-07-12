برشلونة يواجه أزمة جديدة بسبب "قضية نيغريرا"

كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن أزمة جديدة قد تواجه إدارة نادي برشلونة بسبب "قضية نيغريرا"، التي تفجرت الفترة الماضية وتم اتهام "البلوغرانا" بتقدم رشاوى للحكام في فترات سابقة.

ويحقق القضاء في إسبانيا بصلات خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام، ببرشلونة، بعدما اتهمت النيابة العامة في كتالونيا النادي بدفع 7.3 مليون يورو للحكم السابق، في مقابل "استشارات تحكيمية"، بين عامي 2001 و2018.

وتعتبر النيابة هذه الاستشارات وهمية، ومجرد عذر من أجل توظيف نيغريرا بهدف أن تصبّ قرارات الحكام في مصلحة برشلونة، وفقًا لما ذكرته الصحف الإسبانية.

من جانبها، أوضحت إذاعة "كادينا كوبي"، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن "قاضي التحقيقات لم يجد في قضية نيغريرا أي دليل على أن البارسا قد دفع للحكام أي رشوة".