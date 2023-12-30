من سيتولى تدريب البرازيل بعد تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد؟
كشفت صحيفة "ماركا" قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل بعد تجديد كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد.
وكان منتخب البرازيل يمني النفس بالتعاقد مع أنشيلوتي الصيف المقبل، حيث كان ينتهي عقده السابق مع ريال مدريد، لكن الأخير أعلن تجديد عقد المدرب الإيطالي حتى 2026.
وبحسب الصحيفة فإن تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد فتح الباب أمام قائمة من المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل، الذي يتولى تدريبه فرناندو دينيز بشكل مؤقت.
وفيما يلي قائمة المرشحين لتولي تدريب البرازيل:
1. فرناندو دينيز
بحسب "ماركا" فإن فرناندو دينيز مدرب البرازيل وفلومينينسي قد يبقى مدربا للسامبا، ويشير كل شيء إلى أنه سيكون مدرب البرازيل في كوبا أمريكا.
وأوضحت الصحيفة أن إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اختار فرناندو دينيز، على وجه التحديد، بسبب التشابه بينه وبين أنشيلوتي.
ومع ذلك، فإن فرناندو دينيز الذي قاد فلومينينسي للفوز بكأس ليبرتادوريس، لم يقدم الكثير مع البرازيل وتلقى ثلاث خسائر متتالية.
وخلال 6 مباريات حقق منتخب البرازيل مع فرناندو دينيز الفوز مرتين وتعادل مرة وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.
2. أبيل فيريرا
رغم تعيين البرازيل مدربين محليين مثل تيتي، دونغا، سكولاري، مانو مينيزيس، باريرا، زاغالو، لياو، لوكسمبورغو، يبرز اسم البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لبالميراس كمدرب لمنتخب البرازيل.
وأوضحت "ماركا" أن النجاح الأخير للمدربين البرتغاليين، سواء في الدوري البرازيلي أو في كأس ليبرتادوريس، قد يكون مهما في تعيين أبيل فيريرا خاصة مع تحدث البرتغاليين والبرازيليين اللغة نفسها (البرتغالية).
ومنذ وصوله إلى بالميراس في 2020، فاز أبيل فيريرا، تقريبًا، بكل شيء، على المستوى المحلي والقاري.
لكن العائق قد يكون أبيل فيريرا نفسه الذي فضل البقاء مع بالميراس على تولي تدريب البرازيل بعد رحيل تيتي.
3. جورجي جيسوس
وضعت "ماركا" البرتغالي جورجي جيسيوس مدرب الهلال السعودي كمرشح لتدريب البرازيل، حيث يملك خبرة التدريب في البرازيل من بوابة فلامنغو لمدة عام لكنه حقق نجاحا كبيرا بالفوز بـ5 ألقاب.
ووفقا للصحيفة الإسبانية فقد ترك ذكرى لا تمحى، وكان نجاحه، على وجه التحديد، بوابة للمدربين البرتغاليين الآخرين في الدوري البرازيلي.
لكن المشكلة أن التعاقد مع جيسوس يتطلب فسخ عقده مع الهلال وهو ما سيكلف البرازيل ملايين الدولارات.
4. ريناتو غاتشو
ينتهي عقد ريناتو غاتشو مع غريميو في 30 يونيو الحالي، وعلى الرغم من تأكيده أن المفاوضات بين الطرفين "تسير على قدم وساق"، إلا أن الإعلان عن تجديده لم يتم الإعلان عنه بعد.
وبحسب "ماركا" فإن ريناتو غاتشو مدعوم بمسيرته كلاعب دولي سابق مع البرازيل وقد سجل 5 أهداف في 41 مباراة دولية.
كما قاد أندية النخبة في البرازيل وهي: فلومينينسي، فاسكو دي غاما، غريميو، فلامينغو، إلى الفوز بعدة ألقاب مهمة.
ويراهن ريناتو غاتشو على العنصر المحلي وسبق أن قال: "البرازيل هي المنتخب الذي فاز بأكبر عدد من بطولات كأس العالم (5 ألقاب)، من السهل جداً القول إن المدرب يجب أن يكون أجنبيا، لماذا؟ أليس لدينا مدربون جيدون هنا؟".
وعن إمكانية ترشيحه لتدريب البرازيل سبق أن قال غاتشو: "لا أعرف إذا كنت سأصل إلى هناك، لكنني أعمل لأكون مدربا، لقد فزت بالعديد من الألقاب للحصول على فرصة".
5. جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو مدرب برتغالي آخر ارتبط بتدريب البرازيل، وسبق أن ذكرت صحيفة "ميرور" أن مورينيو رفض عروضًا مغرية من السعودية؛ لأنه ينتظر عرضا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
وينتهي عقد مورينيو مع روما في 30 يونيو المقبل، وبالتالي يمكن التعاقد معه مجانا بعد بطولة كوبا أمريكا 2024.
وسبق لمورينيو أن شجع أنشيلوتي على البقاء مع ريال مدريد وعدم قبول العرض البرازيلي وقال المدرب البرتغالي: "فقط الشخص المجنون يغادر ريال مدريد، كارلو سيبقى، إنه مثالي لريال مدريد وريال مدريد مثالي له".
6. بيب غوارديولا
التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا طموح قديم للاتحاد البرازيلي، لكن التعاقد معه يبدو مستحيلا؛ لأن لديه عقدا مع مانشستر سيتي حتى 2025.
وذكرت "ماركا" أن بيب مرتاح جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه أكد إعجابه بكرة القدم البرازيلية في مناسبات عديدة، كان آخرها قبل مواجهة فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية.
وسبق أن كشف بيري شقيق وممثل غوارديولا أن بيب "لديه حلم بإدارة منتخب وطني في يوم من الأيام".
لكن غوارديولا نفسه استبعد ذلك وقال في 2018: "يجب أن يدرب البرازيل مدرب برازيلي ويجب أن يدرب الأرجنتين مدرب أرجنتيني، الناس يعتقدون ذلك لأنني فزت في برشلونة، البرازيل لديها مدربون جيدون جدًا".