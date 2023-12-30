من سيتولى تدريب البرازيل بعد تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد؟

3. جورجي جيسوس

وضعت "ماركا" البرتغالي جورجي جيسيوس مدرب الهلال السعودي كمرشح لتدريب البرازيل، حيث يملك خبرة التدريب في البرازيل من بوابة فلامنغو لمدة عام لكنه حقق نجاحا كبيرا بالفوز بـ5 ألقاب.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فقد ترك ذكرى لا تمحى، وكان نجاحه، على وجه التحديد، بوابة للمدربين البرتغاليين الآخرين في الدوري البرازيلي.

لكن المشكلة أن التعاقد مع جيسوس يتطلب فسخ عقده مع الهلال وهو ما سيكلف البرازيل ملايين الدولارات.

4. ريناتو غاتشو

ينتهي عقد ريناتو غاتشو مع غريميو في 30 يونيو الحالي، وعلى الرغم من تأكيده أن المفاوضات بين الطرفين "تسير على قدم وساق"، إلا أن الإعلان عن تجديده لم يتم الإعلان عنه بعد.

وبحسب "ماركا" فإن ريناتو غاتشو مدعوم بمسيرته كلاعب دولي سابق مع البرازيل وقد سجل 5 أهداف في 41 مباراة دولية.

كما قاد أندية النخبة في البرازيل وهي: فلومينينسي، فاسكو دي غاما، غريميو، فلامينغو، إلى الفوز بعدة ألقاب مهمة.

ويراهن ريناتو غاتشو على العنصر المحلي وسبق أن قال: "البرازيل هي المنتخب الذي فاز بأكبر عدد من بطولات كأس العالم (5 ألقاب)، من السهل جداً القول إن المدرب يجب أن يكون أجنبيا، لماذا؟ أليس لدينا مدربون جيدون هنا؟".

وعن إمكانية ترشيحه لتدريب البرازيل سبق أن قال غاتشو: "لا أعرف إذا كنت سأصل إلى هناك، لكنني أعمل لأكون مدربا، لقد فزت بالعديد من الألقاب للحصول على فرصة".