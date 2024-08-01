ألمح أسطورة التنس رافايل نادال إلى الاعتزال وإنهاء مشواره الاحترافي بعد مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات.

وودع نادال منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًّا في باريس بعدما خسر منافسات الفردي للرجال على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من ثمن النهائي.

وخسر أيضًا نادال برفقة مواطنه الإسباني كارلوس ألكاراز في ربع نهائي منافسات الزوجي أمام الثنائي الأمريكي راجيف رام وأوستن كرايتشيك بمجموعتين دون رد.

وقال نادال في تصريحات للصحفيين عقب خسارة زوجي الرجال:" انتهت مرحلة مهمة بالنسبة لي، قلت إنني سألعب حتى نهاية أولمبياد باريس".

وأضاف:" سأعود إلى منزلي وأحلل ما حدث وما أريد فعله وسأتخذ قرارًا سأخبر به الجميع".

واستبعد نادال إمكانية المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مؤكدًا أنه لا يريد إعطاء إجابات قاطعة في الوقت الحالي.

وعن علاقته بمواطنه ألكاراز، قال نادال:" سأدعمه بلا شك في منافسات الفردي لتحقيق ميدالية أولمبية، وأتمنى له الأفضل".

وأضاف:" لو لعبت بجانب ألكاراز في فريق واحد وأنا أصغر 10 سنوات لاختلفت الحال على المستوى الفني، وكنا سنتقاسم العديد من اللحظات الجميلة".

وأتم قائلًا:" كنت أتمنى إهداء إسبانيا ميدالية أولمبية، ولكن ذلك لم يحدث وقدمت أفضل ما لدي خلال المنافسات".