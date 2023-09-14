للمرة الأولى في التاريخ .. 5 سيدات بين 74 حكمًا لإدارة مباريات كأس آسيا

وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت إنه اختار 35 حكمًا و39 حكمًا مساعدًا إلى جانب حكمين احتياطيين في كل مركز يمثلون 18 اتحادًا وطنيًّا.

وأضاف: "للمرة الأولى على الاطلاق، تستعد حكمات لخوض تجربتهن الأولى في أعظم بطولة آسيوية للرجال".

وللمرة الأولى تشارك سيدات في إدارة أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن ست حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم للرجال 2022 في قطر، لتكون ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.