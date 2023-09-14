للمرة الأولى في التاريخ .. 5 سيدات بين 74 حكمًا لإدارة مباريات كأس آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس اختيار 74 حكمًا لقيادة مباريات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر بين الـ12 من يناير/ كانون الثاني والعاشر من فبراير/ شباط في تسعة ملاعب بينهم 5 سيدات للمرة الأولى في التاريخ.
وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت إنه اختار 35 حكمًا و39 حكمًا مساعدًا إلى جانب حكمين احتياطيين في كل مركز يمثلون 18 اتحادًا وطنيًّا.
وأضاف: "للمرة الأولى على الاطلاق، تستعد حكمات لخوض تجربتهن الأولى في أعظم بطولة آسيوية للرجال".
وللمرة الأولى تشارك سيدات في إدارة أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن ست حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم للرجال 2022 في قطر، لتكون ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.
وأشار الاتحاد إلى أن الاختيار جاء على أساس مهارات قيادة المباريات والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية إلى جانب الأداء على أعلى مستوى في المنافسات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.
وضمت القائمة أيضًا الإيراني علي رضا فغاني، الذي يشارك للمرة الثالثة في إدارة مباريات كأس آسيا، والقطري عبدالرحمن الجاسم الذي قاد مباراة المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة بين كرواتيا والمغرب.
وكان من المقرر أن تستضيف الصين هذه النسخة منتصف العام الحالي، ولكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تفشي جائحة كورونا في ذلك الوقت، وحصلت قطر على حق الاستضافة لتكون المرة الثالثة في تاريخ البطولة التي تقام فيها النهائيات على الملاعب القطرية بعد نسختي 1988 و2011.
وفيما يلي مجموعات كأس آسيا:
المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، ولبنان.
المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، والهند.
المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، وفلسطين.
المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، وفيتنام.
المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، والبحرين.
المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغستان، وعمان.