بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وشتوتغارت في السوبر الألماني

يخوض بايرن ميونخ مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت ضد منافسه شتوتغارت على ملعب (MHP ARENA) في كأس السوبر الألماني لكرة القدم.

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي بقيادة المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني بينما حقق شتوتغارت لقب كأس ألمانيا.

التشكيل الرسمي

انطلاق المباراة

الدقيقة 4: شتوتغارت يوجه تمريرة عرضية أبعدها دفاع بايرن

الدقيقة 6: عرضية متقنة من كيميتش دون خطورة

الدقيقة 15: جنابري يوجه تسديدة بجوار المرمى لصالح بايرن

الدقيقة 18: الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ عن طريق هاري كين

الدقيقة 20: أوباميكانو يبعد محاولة خطيرة لصالح شتوتغارت

الدقيقة 24: فاجنومان لاعب شتوتغارت يبعد فرصة خطيرة أمام مرمى بايرن

الدقيقة 27: جوريتزكا يوجه تسديدة يبعدها دفاع شتوتغارت

الدقيقة 35: كيميتش يوجه تمريرة عرضية دون متابعة