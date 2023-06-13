ليفربول يزاحم آرسنال على توقيع ديكلان رايس

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن يورغن كلوب مدرب ليفربول يحلم بالتعاقد مع ديكلان رايس لاعب ويستهام المطلوب من آرسنال.

ومن المتوقع أن يغادر لاعب خط وسط ويستهام هذا الصيف، ويعتقد أن آرسنال هو الأوفر حظًا بالتعاقد معه مقابل 92 مليون جنيه إسترليني.

وعانى ليفربول من موسم صعب حيث احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفقد مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.