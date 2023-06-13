ليفربول يزاحم آرسنال على توقيع ديكلان رايس
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن يورغن كلوب مدرب ليفربول يحلم بالتعاقد مع ديكلان رايس لاعب ويستهام المطلوب من آرسنال.
ومن المتوقع أن يغادر لاعب خط وسط ويستهام هذا الصيف، ويعتقد أن آرسنال هو الأوفر حظًا بالتعاقد معه مقابل 92 مليون جنيه إسترليني.
وعانى ليفربول من موسم صعب حيث احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفقد مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وبدأ كلوب بالفعل مساعيه في الانتقالات الصيفية عن طريق شراء أليكسيس ماك أليستر من برايتون بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك، لن يرغب كلوب في التوقف، وسيحاول جلب مجموعة من المواهب لتحسين فريقه خلال الصيف.
وقالت "ديلي إكسبريس": "من المتوقع حدوث ثورة صغيرة في خط وسط ليفربول بعد وصول ماك أليستر من برايتون، سيكون هناك تعاقدات أخرى بالتأكيد، ديكلان رايس هو بالتأكيد حلم لكلوب".
وبدا أن الريدز على استعداد لاتخاذ خطوة للتعاقد مع جود بيلينغهام لكن اللاعب اختار الانتقال إلى ريال مدريد.
ولذلك يفكر ليفربول في التعاقد مع ديكلاين رايس الذي أظهر مواهبه الرائعة مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة.
لكن يقال إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على وشك التوقيع لآرسنال مقابل 92 مليون جنيه إسترليني، ولهذا يتعين على كلوب العمل بسرعة إذا أراد تغيير وجهة اللاعب.
وأوضح ديفيد سوليفان مالك ويستهام، الأسبوع الماضي، عندما سئل عما إذا كان نهائي دوري المؤتمر الأوروبي آخر مباراة لرايس مع فريقه، بقوله: "أعتقد أنه يجب أن يكون الأمر كذلك، لقد وعدناه بأن يذهب، علينا الحصول على بديل أو عدة بدائل".
وشارك ديكلان رايس في 50 مباراة مع ويستهام هذا الموسم سجل فيها 5 أهداف وصنع 4 وبالمجمل لعب للفريق 245 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 10.