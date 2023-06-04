مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع البرتغالي رافائيل غيريرو

ولفتت "ديلي ميل" إلى أن غوارديولا معجب بغيريرو بسبب إمكانية الاستعانة به في أكثر من مركز، كما أن مانشستر سيتي يبحث عن بديل لجواو كانسيلو.

ومن المقرر أن يعود كانسيلو إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ، لكن لا توجد رغبة في إبقائه في ملعب الاتحاد وستسعى جميع الأطراف إلى نقله لناد جديد.

ولعب غيريرو لكان ولوريان في فرنسا قبل أن ينضم لببروسيا دورتموند في يوليو 2016.

وهذا الموسم شارك غيريرو في 36 مباراة مع بروسيا دورتموند سجل فيها 6 أهداف وصنع 14، وبالمجمل لعب لدورتموند 224 مباراة سجل فيها 40 هدفا وصنع 50.