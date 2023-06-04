مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع البرتغالي رافائيل غيريرو
أفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا يفكر في التعاقد مع المدافع البرتغالي رافائيل غيريرو الذي رحل عن بروسيا دورمتوند.
ووفقًا للصحيفة يفكر غوارديولا في التعاقد مع غيريرو الذي يبلغ من العمر 29 عاما وقد أعلن بروسيا دورتموند رحيل اللاعب بشكل رسمي.
لكن مانشستر سيتي ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع غيريرو حيث ربطت تقارير بايرن ميونخ بالتعاقد مع الدولي البرتغالي.
ولفتت "ديلي ميل" إلى أن غوارديولا معجب بغيريرو بسبب إمكانية الاستعانة به في أكثر من مركز، كما أن مانشستر سيتي يبحث عن بديل لجواو كانسيلو.
ومن المقرر أن يعود كانسيلو إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ، لكن لا توجد رغبة في إبقائه في ملعب الاتحاد وستسعى جميع الأطراف إلى نقله لناد جديد.
ولعب غيريرو لكان ولوريان في فرنسا قبل أن ينضم لببروسيا دورتموند في يوليو 2016.
وهذا الموسم شارك غيريرو في 36 مباراة مع بروسيا دورتموند سجل فيها 6 أهداف وصنع 14، وبالمجمل لعب لدورتموند 224 مباراة سجل فيها 40 هدفا وصنع 50.
أما مع لوريان فلعب غيريرو 111 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 8، في حين سجل هدفا وحيد وصنع 2 في 41 مباراة مع كان.
وعلى المستوى الدولي لعب غيريرو لمنتخب البرتغال الأول 63 مباراة سجل فيها 4 أهداف.
يشار إلى أن مانشستر سيتي سينهي الموسم الحالي بمواجهة إنتر ميلان يوم السبت في المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.