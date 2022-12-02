سكالوني: سنكسر عظام ظهورنا لعبور أستراليا.. ومدرب "الكنغر" يرد: إنها الحرب

اشتكى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين من ضيق وقت التعافي قبل مواجهة أستراليا في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم لكنه وعد أن يبذل فريقه كل ما لديه لضمان عدم التعرض لمزيد من المفاجآت في البطولة المقامة في قطر.

وفازت الأرجنتين على بولندا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء لتحجز مكانها في الأدوار الإقصائية وستلعب مع أستراليا يوم السبت الأمر الذي وصفه سكالوني في السابق "بالجدول المجنون".

وقال سكالوني ولاعب الوسط رودريجو دي بول إن الفريق لم يتدرب حتى الآن حيث ركز بدلا من ذلك على الحصول على راحة والتعافي خلال اليومين الماضيين.

وقال سكالوني للصحفيين اليوم الجمعة: "أستراليا، التي احتلت المركز الثاني في المجموعة، لعبت في الساعة الـ 6 مساء وحسمنا المركز الأول (في مجموعتنا) لكننا لعبنا الساعة 10 مساء، ذهبنا إلى الفراش في الساعة الـ 4 صباحا وهذا له تأثير عندما يكون لديك مباراة في غضون 48 ساعة.