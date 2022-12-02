سكالوني: سنكسر عظام ظهورنا لعبور أستراليا.. ومدرب "الكنغر" يرد: إنها الحرب
اشتكى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين من ضيق وقت التعافي قبل مواجهة أستراليا في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم لكنه وعد أن يبذل فريقه كل ما لديه لضمان عدم التعرض لمزيد من المفاجآت في البطولة المقامة في قطر.
وفازت الأرجنتين على بولندا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء لتحجز مكانها في الأدوار الإقصائية وستلعب مع أستراليا يوم السبت الأمر الذي وصفه سكالوني في السابق "بالجدول المجنون".
وقال سكالوني ولاعب الوسط رودريجو دي بول إن الفريق لم يتدرب حتى الآن حيث ركز بدلا من ذلك على الحصول على راحة والتعافي خلال اليومين الماضيين.
وقال سكالوني للصحفيين اليوم الجمعة: "أستراليا، التي احتلت المركز الثاني في المجموعة، لعبت في الساعة الـ 6 مساء وحسمنا المركز الأول (في مجموعتنا) لكننا لعبنا الساعة 10 مساء، ذهبنا إلى الفراش في الساعة الـ 4 صباحا وهذا له تأثير عندما يكون لديك مباراة في غضون 48 ساعة.
وأضاف: "سنكسر عظام ظهورنا لمواصلة المنافسة ونعلم مدى صعوبة كأس العالم. هذه هي كرة القدم.. رأينا ما حدث بالأمس (عندما خرجت ألمانيا وبلجيكا من دور المجموعات) لكن هذا ليس مفاجئا. عندما تقول إن المنتخبات الوطنية الكبرى تستحق أن تكون في المرحلة المقبلة، فهذا لا يحدث دائما".
كانت هناك مخاوف من إصابة الجناح أنخيل دي ماريا عندما خرج في الفوز 2-صفر على بولندا، وقال سكالوني إنه سيقيم حالة اللاعب قبل إعلان التشكيلة الأساسية.
وقال سكالوني: "دي ماريا على ما يرام. نأمل أن يكون بخير وأن يستطيع اللعب. في الوقت الحالي ليس لدينا صورة واضحة.
"إذا شاهدت مبارياتنا، فأنت تعلم أنني لا ألعب دائما بنفس التشكيلة. أركز على سيناريو كل مباراة.. نادرا ما أكرر نفس التشكيلة الأساسية".
وتعود أستراليا إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2006.
إنها الحرب! أستراليا تعد الأرجنتين بمعركة قوية في دور الـ 16
وفي المعسكر المضاد توعد جراهام أرنولد مدرب أستراليا لكرة القدم الأرجنتين بخوض حرب غدا السبت مع سعي المنتخب الأسترالي لإحداث مفاجأة في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم.
وبمزيج من روح الفريق والتصميم الدؤوب، حقق أرنولد مع التشكيلة، غير المرشحة للمضي بعيدا في البطولة، انتصارين على تونس والدنمارك في نهائيات قطر ليبلغ مراحل خروج المغلوب للمرة الثانية فقط في تاريخ استراليا.
وقال أرنولد إن المهمة لم تنته بعد وإن فريقه سيصمد في مواجهة الأرجنتين لمدة 90 دقيقة لمحاولة تقليل استحواذ المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية على الكرة لأقل وقت ممكن.
وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا مجال للتقليل من شأن الأرجنتين أو أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق لكنها مباراة سيلعب فيها 11 ضد 11. 10 قمصان زرقاء (الأرجنتين) مقابل 10 قمصان صفراء (استراليا) وهي معركة.
"إنها حرب، وعلينا أن نقاتل ونتأكد من أن اللاعبين في حالة بدنية وحالة ذهنية رائعة.
"نتأكد أن لديهم طاقة كبيرة، لننزل إلى أرض الملعب لنستعرض بكافة ما لدينا من أسلحة".
وقال أرنولد، الذي ظهر كلاعب في عام 1993 ضمن التشكيلة التي خاضت مباراتين ذهابا وإيابا ضمن جولة فاصلة للتأهل لكأس العالم ضد منتخب أرجنتيني ضم مارادونا وقتها، إن اللعب مع البطل مرتين يمثل إضافة كبيرة على صعيد الحافز.
وأضاف: "سترى أفضل ما لدى كل لاعب ضمن تشكيلة أستراليا على أرض الملعب مساء الغد بسبب الفريق الذي نلعب ضده.
"يجب شحن الأذهان... وتشغيل العقول كل ثانية... لأنهم (الأرجنتين) يلعبون على موجتين.
"إبطاء اللعب سيجعلك تشعر بالاسترخاء، ولكن عندما يتسلل إليك الشعور بالاسترخاء، عندها سيوجهون لك الضربة".