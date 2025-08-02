جون إدوارد يفرض إرادته.. لماذا تأخر الزمالك في إنهاء صفقتي ممدوح عباس؟

كشفت مصادر، عن سر تأخر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن تنفيذ وعده بالتعاقد مع "صفقتين سوبر"، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ورغم وعود ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بحسم صفقتين سوبر ردًا على توقيع زيزو للأهلي، لم يُعلن النادي حتى الآن عن أي صفقة من العيار الثقيل، وسط قلق متزايد لدى جماهير القلعة البيضاء بشأن مستقبل الفريق في الموسم الجديد 2025/2026.

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ذلك القلق ازداد بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة ثم أمام بروكسي، ضمن معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ظهر الزمالك بأداء باهت أثار مخاوف جماهيره من تكرار الإخفاقات.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه إدارة النادي عن التعاقد مع المهدي سليمان، والأنغولي شيكو بينزا، والفلسطيني آدم كايد، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، ما زالت الجماهير تنتظر الوفاء بوعد رئيس النادي الأسبق، الذي تعهّد عبر منصة "إكس" بتحمل تكلفة صفقتين كبيرتين تعويضًا عن توقيع أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي.

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حقيقة وعد عباس

مصادر مطلعة أكدت أن ممدوح عباس لا يزال يدعم الفريق الأول بشكل مباشر، منذ تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي.

وأشارت تلك المصادر إلى أن عباس يمول التعاقدات والاحتياجات الفنية والإدارية من خلال شركاته العاملة في قطاعات العقارات والأدوية والبترول، دون أن يتدخل في تفاصيل الاختيارات الفنية.

لكن القرار النهائي بشأن التعاقدات الجديدة أصبح بالكامل بيد المدير الرياضي، الذي يرفض إتمام أي صفقة أجنبية قبل رحيل اللاعبين الأجانب الحاليين بشكل قانوني، لتجنّب أي غرامات أو نزاعات جديدة مع الفيفا.

ويرى جون أن الاستقرار المالي والقانوني هو الأولوية، ولا يريد تكرار سيناريوهات سابقة كلّفت الزمالك غرامات ومشاكل تعاقدية مع لاعبين سابقين.

حساب مالي خاص للفريق الأول

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، كشفت تلك المصادر أن جون إدوارد قرر أن تُدار النفقات الخاصة بالفريق الأول من حساب مالي منفصل، تحت إشراف أحمد فؤاد الوطن.

ولا يُسمح بالصرف من هذا الحساب إلا بتوقيع رئيس النادي أو نائبه، وبالتنسيق مع المدير الرياضي فقط.

هذا النظام يهدف إلى ضبط الإنفاق، ومنع أي تدخل مباشر من الممولين أو أعضاء الإدارة في صرف مستحقات اللاعبين، بعكس ما كان يحدث سابقًا مع بعض الأسماء مثل شيكابالا وزيزو وعواد.

وضمن خطة إعادة الهيكلة التي يقودها إدوارد، أبرم النادي تعاقدات سنوية مع فنادق لإقامة الفريق بشكل دائم، إلى جانب التفاوض مع شركات طيران لتأمين تنقلات الفريق، والتعاون مع شركات متخصصة لتوريد كافة احتياجات الجهاز الفني واللاعبين.