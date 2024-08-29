رغم خطورتها.. "صفقة منسية" في الأهلي المصري

يقوم الأهلي المصري بتسيير سوق انتقالات صيفية أكثر من جيدة، يستطيع من خلالها سد معظم الاحتياجات التي هو في حاجة إليها ولكن ليس جميعها.

يسعى النادي القاهري، بطل الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا، لفرض كلمته مرة أخرى في موسم جديد على جميع المنافسين، بالأخص أنه يخوض بطولتين جديدتين هذا الموسم، الأولى هي كأس الأندية أبطال القارات، وكأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

ما هي الصفقات التي نجح الأهلي في ضمها بشكل رسمي حتى الآن؟ ومع من اتفق واقترب من الحصول على خدماته؟ وما هي الصفقة المنسية التي قد تتسبب في أزمات عديدة؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

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ما صفقات الأهلي حتى الآن؟

أعلن الأهلي بشكل رسمي عن قدوم المغربي يحيى عطية الله في سوق الانتقالات الصيفية الجارية من سوشي الروسي في فترة إعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

وكذلك أعلن عن ضم يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، بالصيغة نفسها، وقبل ساعات قليلة أعلن عن ضم المغربي أشرف داري من بريست الفرنسي.

جاء داري في مركز قلب الدفاع ليعوض رحيل النجم المصري محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي.

وتم حسم صفقة يحيى عطية الله بعد أن تعرض الثنائي علي معلول وكريم فؤاد لإصابات مختلفة يغيبان على إثرها فترات طويلة.

صفقات من المنتظر حسمها

تشير التقارير الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن النادي المصري قد نجح بالفعل في الاتفاق على ضم اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان.

كان لاعب وسط الترجي السابق هو محور الحديث في الأيام السابقة داخل جدران القلعة الحمراء، مع وجود شد وجذب بين النادي القاهري وفريق فرينكفارزوي المجري الذي يملك عقد النجم التونسي.

لكن من المفترض أن يعلن الأهلي قريبًا عن صفقة نجم خط الوسط، ليدعم مركزا جديدا في حاجة للدعم مع رحيل أليو ديانغ لصفوف الخلود السعودي في الصيف الجاري.

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صفقة منسية

أعلن الأهلي خلال الأيام الماضية عن رحيل أحمد عبد القادر إلى صفوف نادي قطر القطري، وقبلها بأيام قليلة رحل التونسي كريستو على سبيل الإعارة إلى الصفاقسي.

ويسعى مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، أن يتخلص من الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي لم يقدم أفضل مواسمه في العام الماضي، ونفد صبر المدرب السويسري عليه.

رحيل ثلاثة أجنحة دفعة واحدة في الصيف يعني أن الفريق في حاجة ماسة لضم جناح أو جناحين على أقل تقدير.

فعليًا لا يملك الأهلي على الورق نجوما يستطيعون اللعب في الجناح في الوقت الحالي سوى حسين الشحات ورضا سليم، ومعهما طاهر محمد طاهر، لكنه أقلهما فنيًا بالورقة والقلم.

وفي ظل عدم اقتناع المدرب مارسيل كولر بأي لاعب محلي في مركز الجناح في الوقت الحالي كان لا بد من البحث عن أجنبي يتم ضمه في السوق الصيفية بدل إحدى تلك الصفقات التي كان من الممكن تعويض بعضها من السوق المحلي، عكس مركز الجناح الذي لا يتميز فيه إلا أسماء محدودة للغاية مثل إبراهيم عادل، وضمه شبه مستحيل للعبه للمنافس المباشر الحالي للقلعة الحمراء على البطولات المحلية وهو بيراميدز.