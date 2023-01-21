نادي النصر السعودي يتفق مع الحارس الأرجنتيني أغوستين دانيال روسي

ذكر الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو أن النصر السعودي، وبوكا جونيور، اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحارس الأرجنتيني أغوستين دانيال روسي يقضي بانتقاله للفريق السعودي على سبيل الإعارة.

وبحسب الصحفي الأرجنتيني، فإن بوكا جونيورز سيحصل على مبلغ مليون ونصف دولار مقابل الإعارة حتى نهاية شهر حزيران / يونيو المقبل.