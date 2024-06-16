تين هاغ يفجّر مفاجأة حول مفاوضات مانشستر يونايتد مع توخيل

فجّر المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مفاجأة حول تفاوض ناديه مع المدرب الألماني توماس توخيل لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاوض مانشستر يونايتد للتعاقد مع توماس توخيل بعد رحيله عن تدريب بايرن ميونخ الألماني قبل الاستقرار على تجديد الثقة في خدمات تين هاغ.