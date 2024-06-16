تين هاغ يفجّر مفاجأة حول مفاوضات مانشستر يونايتد مع توخيل
فجّر المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مفاجأة حول تفاوض ناديه مع المدرب الألماني توماس توخيل لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاوض مانشستر يونايتد للتعاقد مع توماس توخيل بعد رحيله عن تدريب بايرن ميونخ الألماني قبل الاستقرار على تجديد الثقة في خدمات تين هاغ.
وقال تين هاغ في تصريحات صحفية إن مسؤولي مانشستر يونايتد أبلغوه بالفعل بأنهم تفاوضوا مع توماس توخيل.
وتابع: "ليس سرًا أنهم تحدثوا مع عدة مرشحين لوظيفة مانشستر يونايتد، هذا مسموح به في إنجلترا".
وأضاف المدرب الهولندي: "لقد قالوا إنهم توصلوا في النهاية إلى استنتاج مفاده أن لديهم بالفعل أفضل مدير فني".
وأعلن تين هاغ أن مسؤولي مانشستر يونايتد ذهبوا إليه أثناء قضاء عطلته في جزيرة إبيزا لإخباره بأنه سيبقى في الموسم المقبل.
وأتم ضاحكًا: "لقد أفسدوا إجازتي، فوجئت بهم يقفون أمام باب مسكني لإبلاغي بالأمر".
وتولى تين هاغ قيادة مانشستر يونايتد في صيف 2022 بعد تجربة ناجحة مع أياكس الهولندي.
وحقق المدرب الهولندي صاحب الـ 54 عامًا لقبين مع مانشستر يونايتد بحصد كأس الرابطة في الموسم قبل الماضي وكأس الاتحاد في الموسم الماضي.