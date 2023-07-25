بيراميدز يصعّد أزمة حسين الشحات والشيبي إلى النيابة

أعلن نادي بيراميدز تصعيد أزمة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد الشيبي نجم الفريق إلى النيابة العامة المصرية.

وقال بيراميدز في بيان رسمي عبر مركزه الإعلامي إن ما حدث من حسين الشحات لاعب الأهلي هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في مصر.

وكان حسين الشحات قد صفع الشيبي لاعب بيراميدز بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، كما وجه له ألفاظا خارجة.