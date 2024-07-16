logo
رياضة

الخطيب يتحرك لحسم صفقة مدوية للأهلي المصري

الخطيب يتحرك لحسم صفقة مدوية للأهلي المصري
محمود الخطيب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 5:17 ص

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري، يخطط لعقد صفقة مدوية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشف الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي بدأ يتحرك بالفعل، لضم عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الساعي هو الخيار الأول بين اللاعبين المحليين لدى النادي الأهلي، وهناك إعجاب شديد بقدراته.

وأوضح: "كان هناك تواصل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، استفسر من خلاله رئيس النادي الأحمر عن إمكانية ضم الساعي".

ودخل عمر الساعي دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك في الفترة الماضية، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة.

واختتم أمير هشام تصريحاته قائلا: "هناك استقرار داخل الإسماعيلي على رحيل عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي للأعلى سعر، بعيدًا عن نفي المسؤولين".

أخبار ذات علاقة

الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت

 

وكان الإسماعيلي أعلن تجديد تعاقده مع الساعي في أكتوبر الماضي لمدة خمس سنوات مقبلة.

ويبلغ الساعي من العمر 21 عاما، وكان أيضا أحد لاعبين الناشئين في النادي، ولم يلعب في أي فريق آخر

ويلعب الساعي في مركز الجناح الأيسر مع إمكانية اللعب في مركز لاعب الوسط وصانع الألعاب.

أخبار الأهلي المصريالأهليالإسماعيلي

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC