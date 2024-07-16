الخطيب يتحرك لحسم صفقة مدوية للأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري، يخطط لعقد صفقة مدوية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشف الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي بدأ يتحرك بالفعل، لضم عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الساعي هو الخيار الأول بين اللاعبين المحليين لدى النادي الأهلي، وهناك إعجاب شديد بقدراته.

وأوضح: "كان هناك تواصل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، استفسر من خلاله رئيس النادي الأحمر عن إمكانية ضم الساعي".

ودخل عمر الساعي دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك في الفترة الماضية، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة.

واختتم أمير هشام تصريحاته قائلا: "هناك استقرار داخل الإسماعيلي على رحيل عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي للأعلى سعر، بعيدًا عن نفي المسؤولين".

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وكان الإسماعيلي أعلن تجديد تعاقده مع الساعي في أكتوبر الماضي لمدة خمس سنوات مقبلة.

ويبلغ الساعي من العمر 21 عاما، وكان أيضا أحد لاعبين الناشئين في النادي، ولم يلعب في أي فريق آخر

ويلعب الساعي في مركز الجناح الأيسر مع إمكانية اللعب في مركز لاعب الوسط وصانع الألعاب.