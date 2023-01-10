أروابارينا: أنا المسؤول عن هزيمة منتخب الإمارات أمام الكويت
قال رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات إنه يتحمّل مسؤولية الهزيمة، اليوم الثلاثاء، أمام الكويت في كأس الخليج لكرة القدم مشيرًا إلى أن المنتخب لم يكن بالمستوى المطلوب خلال البطولة.
وخسرت الإمارات 1-صفر أمام الكويت في الدقيقة الأخيرة من المباراة بالمجموعة الثانية لخليجي 25 المقامة في العراق.
وقال أروابارينا خلال المؤتمر الصحفي بعد الخسارة: "المباراة كانت خططية وبدنية، والمنافس كان أفضل في الشوط الأول، لكننا كنا الأفضل في النصف الثاني من اللقاء وخلقنا الفرص، لكننا لم نوفَّق في التسجيل وفي النهاية فاز منتخب الكويت".
وأضاف أروابارينا: "نعمل منذ 9 أشهر لكننا لم نكن بالمستوى المطلوب بسبب هبوط مستوى بعض اللاعبين، وأنا المسؤول عن نتائج الفريق".
وحول غياب القوة الهجومية للمنتخب رد، قائلًا: "صنعنا الفرص بعد التغييرات، لكننا لم نكن محظوظين في التسجيل كما أن توتر اللاعبين أثر على قراراتهم وهذا سبب التغييرات".
وعن مواجهة قطر في المباراة المقبلة قال: "لدينا فرصة للتأهل لكنها ليست بأيدينا، وسنلعب على الفوز، وسندفع بأفضل فريق لتحقيق ذلك. ومباراة قطر مهمة لكن علينا أولًا الاطمئنان على اللاعبين وجاهزيتهم للمشاركة".
ورفض أروابارينا التعليق على غياب علي مبخوت مهاجم المنتخب، وقال إنه لن يتحدث عن أي لاعب لا يشارك مع الإمارات.