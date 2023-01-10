أروابارينا: أنا المسؤول عن هزيمة منتخب الإمارات أمام الكويت

وقال أروابارينا خلال المؤتمر الصحفي بعد الخسارة: "المباراة كانت خططية وبدنية، والمنافس كان أفضل في الشوط الأول، لكننا كنا الأفضل في النصف الثاني من اللقاء وخلقنا الفرص، لكننا لم نوفَّق في التسجيل وفي النهاية فاز منتخب الكويت".

وأضاف أروابارينا: "نعمل منذ 9 أشهر لكننا لم نكن بالمستوى المطلوب بسبب هبوط مستوى بعض اللاعبين، وأنا المسؤول عن نتائج الفريق".

وحول غياب القوة الهجومية للمنتخب رد، قائلًا: "صنعنا الفرص بعد التغييرات، لكننا لم نكن محظوظين في التسجيل كما أن توتر اللاعبين أثر على قراراتهم وهذا سبب التغييرات".