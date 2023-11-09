بعد تخطي بيراميدز.. حسين لبيب يحتفل مع لاعبي الزمالك في غرفة خلع الملابس (صور)
احتفل حسين لبيب رئس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب تخطي بيراميدز في مباراة ملحمية، والصعود لنهائي كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء.
ولحق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بالأهلي غريمه التقليدي في نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في اللقاء المؤجل بينهما من نصف النهائي.
وعقب الفوز توجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى غرفة خلع الملابس، واحتفل مع اللاعبين بالتأهل الدرامي بعد التأخر ثلاث مرات، ثم العودة بالتعادل.
ووجه رئيس الزمالك شكره للاعبين، وأشاد بالمجهود المبذول منهم بجانب وأعضاء الجهاز الفني.
وطالب لبيب من اللاعبين والجهاز الفني باستمرار نفس الروح التي ظهرت في مباراة اليوم، مؤكدًا على ثقته الكاملة في تحقيق الانتصارات مستقبلا.
وبلغ الزمالك نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023 بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على عشرة لاعبين من بيراميدز والتي شهدت تألق حارسه محمد عواد بعد التعادل 3-3 عقب الوقت الأصلي والإضافي اليوم الأربعاء.
وتصدى الحارس عواد للركلتين الرابعة والخامسة لبيراميدز من أحمد سامي ومصطفى فتحي، بعدما أهدر محمد أشرف (روقة) الركلة الثانية للزمالك وسدد في القائم الأيمن.
ويلاقي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائي المقررة في 13مارس من العام المقبل.