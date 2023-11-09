بعد تخطي بيراميدز.. حسين لبيب يحتفل مع لاعبي الزمالك في غرفة خلع الملابس (صور)

ولحق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بالأهلي غريمه التقليدي في نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في اللقاء المؤجل بينهما من نصف النهائي.

وعقب الفوز توجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى غرفة خلع الملابس، واحتفل مع اللاعبين بالتأهل الدرامي بعد التأخر ثلاث مرات، ثم العودة بالتعادل.

ووجه رئيس الزمالك شكره للاعبين، وأشاد بالمجهود المبذول منهم بجانب وأعضاء الجهاز الفني.

وطالب لبيب من اللاعبين والجهاز الفني باستمرار نفس الروح التي ظهرت في مباراة اليوم، مؤكدًا على ثقته الكاملة في تحقيق الانتصارات مستقبلا.