تشابك بالأيدي بين لاعبين من مولودية الجزائر ينتهي في مركز للشرطة

شهدت تدريبات نادي مولودية الجزائر، بطل دوري المحترفين (2024 ـ 2025) حادثة غريبة أمس الخميس بعد اشتباك وتبادل للعنف بين اللاعبين أيوب عبد اللاوي وعبد المالك قلالش، لاعب الوسط العائد من تجربة إعارة بموسم واحد مع الإفريقي التونسي.

وفي بداية مشواره على رأس الجهاز الفني للمولودية، فوجئ المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا بحادثة غريبة أثناء التدريبات بعد أن كان شاهدا على اشتباك بالأيدي بين عبد اللاوي وقلالش أثناء التدريبات ما تسبب في توقف حصة التمارين ومحاولة الجهاز الفني والمسؤولين دون جدوى إعادة الهدوء إلى التدريبات.

وقالت مصادر قريبة من نادي مولودية الجزائر، الذي سيبدأ في 21 أغسطس المقبل حملة الدفاع عن لقبه، إن شجارا عنيفا نشب بين قائد الفريق أيوب عبد اللاوي ولاعب الوسط عبد المالك قلالش، العائد مؤخرًا للنادي بعد تجربة بموسم مع الإفريقي التونسي.

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وتطورت الأمور إلى عنف جسدي بين اللاعبين قبل أن يقرر قلالش رفع شكوى لدى مصالح الشرطة ضد زميله.

وحاول المدرب رولاني موكوينا التدخل واحتواء الأزمة، إلا أنه فشل في مساعيه بعد أن تمسك أحد طرفي المعركة وهو عبد المالك قلالش بمقاضاة زميله لدى الأجهزة القضائية في الجزائر قبل أن تتطور الأمور أكثر بمطالبة إدارة المولودية لاعبها بالبحث عن فريق جديد تمهيدا لتسريحه.

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وينتظر أن يحسم مسؤولو مولودية الجزائر موقفهم من أول أزمة في طريق الفريق خلال المرحلة الإعدادية للموسم الجديد، في وقت أشارت المصادر إلى أن قائد الفريق أيوب عبد اللاوي سيخضع للمساءلة بشأن الحادثة.

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وشارك عبد المالك قلالش مع الإفريقي التونسي في 19 مباراة في كل المسابقات في موسم 2024 ـ 2025، بعد أن انتقل إليه في إطار الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء النهائي.

وفي أعقاب الموسم الماضي، لم يفعل النادي الإفريقي خيار الشراء وقرر عبر مدربه (السابق) محمد الساحلي تسريح لاعبه نحو فريقه الأصلي مولودية الجزائر.

ويبدأ المولودية مشواره في الدوري الجزائري للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 يوم 21 أغسطس المقبل، في حين سيخوض منافسات الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2025.