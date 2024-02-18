الخطيب يحدد موعدًا عاجلًا لزيارة الزمالك

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تلبية الدعوة الخاصة بزيارة نادي الزمالك، التي تأتي قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين في نهائي كأس مصر، المقرر إقامته في السعودية، في مارس المقبل.

وقال بيان صادر عن النادي الأهلي: "مجلس الأهلي يُلبي دعوة نادي الزمالك، غدًا الإثنين، ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين الكبيرين".

وكان حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، دعا مجلس الأهلي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الناديين وزيارة القلعة البيضاء، الأمر الذي تأجل أخيرًا بسبب وفاة العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي.