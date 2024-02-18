الخطيب يحدد موعدًا عاجلًا لزيارة الزمالك
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تلبية الدعوة الخاصة بزيارة نادي الزمالك، التي تأتي قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين في نهائي كأس مصر، المقرر إقامته في السعودية، في مارس المقبل.
وقال بيان صادر عن النادي الأهلي: "مجلس الأهلي يُلبي دعوة نادي الزمالك، غدًا الإثنين، ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين الكبيرين".
وكان حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، دعا مجلس الأهلي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الناديين وزيارة القلعة البيضاء، الأمر الذي تأجل أخيرًا بسبب وفاة العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي.
وأشار الأهلي في بيانه: "تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال".
وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي- رحمة الله عليه- ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتعاون مع نظيره الاتحاد السعودي، أعلن تلبيته لدعوة المملكة العربية السعودية باستضافة نهائي كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك.
وأصدر اتحاد كرة القدم في مصر بيانًا رسميًا حمل الإعلان عن استضافة العاصمة السعودية الرياض المباراة النهائية في البطولة للموسم الرياضي 2023/2022، التي تجمع "المارد الأحمر" مع "الفارس الأبيض"، في 8 مارس المقبل.