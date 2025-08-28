سينافس محمد صلاح.. منتخب أفريقي يحلم بنجم ليفربول

في مفاجأة مدوية، بدأ أحد المنتخبات الأفريقية التفاوض بقوة لإقناع لاعب بارز في صفوف ليفربول الإنجليزي بتمثيله في الفترة القادمة.

ويضم ليفربول بين صفوفه أحد أبرز نجوم قارة أفريقيا وهو المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي.

وبحسب تقارير صحفية فإن منتخب الكاميرون بدأ التواصل مع اللاعب الفرنسي هوغو إيكتيكي نجم ليفربول من أجل إقناعه بارتداء قميص الأسود.

وأشارت التقارير إلى أن صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يتواصل مع إيكتيكي من أجل الحصول على موافقته باللعب لمنتخب الكاميرون.

وخرج إيكتيكي من اختيارات مدربه ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا في معسكر شهر سبتمبر المقبل.

وينتمي إيكتيكي لأصول كاميرونية، ولكن اللاعب صاحب الـ 23 عاماً خاض 5 مباريات دولية مع منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاماً وسجل 5 أهداف.

ولم ينضم نجم ليفربول لمنتخب فرنسا من قبل وهو الأمر الذي يدفع منتخب الكاميرون للظفر بخدمات إيكتيكي.

وحال انضمام إيكتيكي لمنتخب الكاميرون فإنه سينافس محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة قوية لهجوم الريدز في بطولة أمم أفريقيا في ظل غياب صلاح وإيكتيكي عن الفريق الإنجليزي.