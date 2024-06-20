إسبانيا ضد إيطاليا.. مفاجأة سباليتي تتحدى ثورة الماتادور

تاريخ حافل

يشهد التاريخ على مواجهات نارية بين إسبانيا وإيطاليا سواء في مختلف البطولات أو كأس أوروبا تحديدًا.

وبدأت لقاءات المنتخبين بتجربة ودية عام 1924 انتهت بالتعادل دون أهداف بينما كانت المواجهة الأخيرة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وتحديدًا يوم 15 يونيو 2023 وشهدت فوز المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1.

وعلى صعيد بطولة كأس أوروبا، تقابل المنتخبان 7 مرات وفاز منتخب إسبانيا مرة مقابل انتصارين لإيطاليا و3 تعادلات أحدها انتهى بانتصار إسبانيا بركلات الترجيح وآخر انتهى بفوز إيطاليا بالسيناريو نفسه.

وكانت المواجهة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا عام 1980 وانتهت بالتعادل دون أهداف، بينما فاز منتخب إيطاليا على حساب إسبانيا بنتيجة 1-0 بمرحلة المجموعات لنسخة 1988.

وتجدد الموعد في ربع نهائي نسخة 2008 التي انتهت بالتعادل دون أهداف، ثم فاز المنتخب الإسباني بركلات الترجيح ثم تقابلا بمرحلة المجموعات بنسخة 2012 وتعادلا بنتيجة 1-1.

وتبقى المواجهة الأشهر في نهائي نسخة 2012، وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 4-0 وحسم اللقب للنسخة الثانية على التوالي.

وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 2-0 في ثمن نهائي نسخة 2016 ثم تقابلا في نصف نهائي نسخة 2020 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز المنتخب الإيطالي بضربات الترجيح.