إسبانيا ضد إيطاليا.. مفاجأة سباليتي تتحدى ثورة الماتادور
تشهد منافسات كأس أوروبا مواجهة مشتعلة، اليوم الخميس، بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالنسخة الحالية "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.
ويبدو اللقاء بمثابة قمة مبكرة في يورو 2024، خاصة أن مواجهة إسبانيا ضد إيطاليا كانت بالفعل نهائيا لنسخة يورو 2012.
وتسلط "إرم نيوز" الضوء في التقرير التالي على مواجهة إسبانيا وإيطاليا في مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا:
تاريخ حافل
يشهد التاريخ على مواجهات نارية بين إسبانيا وإيطاليا سواء في مختلف البطولات أو كأس أوروبا تحديدًا.
وبدأت لقاءات المنتخبين بتجربة ودية عام 1924 انتهت بالتعادل دون أهداف بينما كانت المواجهة الأخيرة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وتحديدًا يوم 15 يونيو 2023 وشهدت فوز المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1.
وعلى صعيد بطولة كأس أوروبا، تقابل المنتخبان 7 مرات وفاز منتخب إسبانيا مرة مقابل انتصارين لإيطاليا و3 تعادلات أحدها انتهى بانتصار إسبانيا بركلات الترجيح وآخر انتهى بفوز إيطاليا بالسيناريو نفسه.
وكانت المواجهة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا عام 1980 وانتهت بالتعادل دون أهداف، بينما فاز منتخب إيطاليا على حساب إسبانيا بنتيجة 1-0 بمرحلة المجموعات لنسخة 1988.
وتجدد الموعد في ربع نهائي نسخة 2008 التي انتهت بالتعادل دون أهداف، ثم فاز المنتخب الإسباني بركلات الترجيح ثم تقابلا بمرحلة المجموعات بنسخة 2012 وتعادلا بنتيجة 1-1.
وتبقى المواجهة الأشهر في نهائي نسخة 2012، وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 4-0 وحسم اللقب للنسخة الثانية على التوالي.
وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 2-0 في ثمن نهائي نسخة 2016 ثم تقابلا في نصف نهائي نسخة 2020 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز المنتخب الإيطالي بضربات الترجيح.
طوفان إسبانيا
أظهر منتخب إسبانيا في الجولة الأولى قوة هجومية واضحة بفوزه على كرواتيا بنتيجة 3-0.
ويلعب منتخب إسبانيا بطريقة أشبه بالطوفان الهجومي في ظل طريقة 4-3-3 التي يعتمد عليها المدير الفني لويس دي لا فوينتي الذي تحدث عن المباراة ووصفها بالنهائي المبكر لتشابه طموح المنتخبين.
ويعتمد الماتادور الإسباني على مهارة رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في توزيع الكرة وضبط الإيقاع في وسط الملعب الذي يضم الثنائي بيدري وفابيان رويز بجانب المثلث الهجومي لامين يامال ونيكو ويليامز مع القناص ألفارو موراتا.
ولا يغفل دي لا فوينتي عناصر الخبرة في تشكيلته التي تضم ناتشو فرنانديز وداني كارفخال ومارك كوكوريلا مع الحارس أوناي سيمون بجانب المدافع روبين لو نورماند.
خطة إيطاليا
يبقى منتخب إيطاليا معروفًا بالصلابة الدفاعية وربما يكون هذا هو الرهان الأمثل للمدرب لوتشيانو سباليتي في مواجهة إسبانيا.
ولكن سباليتي قد يواجه إسبانيا بمفاجأة تكتيكية وهي اللعب بسلاح لاروخا نفسه، والاعتماد على الاستحواذ والسيطرة في وسط الملعب.
وقال مدرب الأزوري في المؤتمر الصحفي:" إذا تركنا الاستحواذ لمنتخب إسبانيا ستزداد الأمور سوءًا علينا أن نأخذ زمام المبادرة أمام منافس كبير ونلعب بسلاح الاستحواذ".
وفاز منتخب إيطاليا في لقاء الجولة الأولى ضد ألبانيا بنتيجة 2-1 وهو ما يجعله في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف إسبانيا.
ويعتمد منتخب إيطاليا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيانلويغي دوناروما وأمامه الرباعي أليساندرو باستوني وريكاردو كالافيوري وجيوفاني دي لورينزو وفيديريكو ديماركو للدفاع.
ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره دافيد فراتيسي ونيكولو باريلا مع ثلاثي الهجوم فيديريكو كييزا ولورينزو بيلغريني وجيانلوكا ساكاماكا.