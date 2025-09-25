3 تحركات عاجلة لإنقاذ الأهلي السعودي بعد صدمة بيراميدز

تلقى الأهلي السعودي هزيمة مريرة على ملعبه "الإنماء" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

الهزيمة أمام بيراميدز كانت صدمة كبيرة للأهلي السعودي خاصة أن الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة وجماهيره كانت لديهم آمال كبيرة في التتويج بلقب كأس القارات الثلاث والتأهل إلى نصف نهائي كاس الإنتر كونتيننتال.

وتبدو هناك 3 تحركات عاجلة لإنقاذ الأهلي السعودي وتجنب تداعيات الخسارة أمام بيراميدز.

سياسة التدوير

التحرك الأول يتمثل في ضرورة تطبيق سياسة التدوير من أجل تحسين أداء الأهلي السعودي وتجنب إجهاد لاعبي الفريق.

ويفضل الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي الاعتماد على مجموعة محددة من لاعبي الفريق السعودي لا تزيد على 17 لاعبًا هم قوام التشكيل الأساسي واللاعبين البدلاء.

ولكن الأهلي أصبح مطالبًا بتطبيق سياسة التدوير من جانب يايسله تجنبًا لإجهاد نجومه خاصة أن الفريق مقبل على ارتباطات مهمة في الدوري السعودي وأيضًا دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبدو أن الأهلي بحاجة لإراحة بعض العناصر، مثل: إيفان توني وإنزو ميلوت ورياض محرز؛ من أجل الحصول على مستويات أفضل من جانبهم مع توالي مباريات الموسم.

مساءلة يايسله

النقطة الثانية تتمثل في ضرورة مسائلة المدرب الألماني يايسله حول أسباب هذه الخسارة أمام بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي خسر الرهان أمام بيراميدز رغم أنه يملك نجومًا أكبر في عالم كرة القدم بخلاف أنه يعيش حالة فنية ومعنوية مرتفعة بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة وأيضًا كأس السوبر السعودي.

ولا شك أن يايسله هو المسؤول الأول عن هذه الخسارة بحكم أنه المدير الفني للفريق السعودي وبالتالي يجب محاسبته ومساءلته من جانب الإدارة لتصويب أي أخطاء في وقت مبكر.

تعيين مدير رياضي

الأهلي أصبح بحاجة لتعيين مدير رياضي جديد خلفًا للإنجليزي رون غورلي الذي رحل عن منصبه مؤخرًا.

وأرجأت إدارة الأهلي برئاسة الدكتور خالد العيسى هذه الخطوة ولكنها باتت ضرورة ملحة من أجل الوصول إلى رؤية متكاملة في الفترة القادمة لهيكلة الفريق والتعاقدات الجديدة.