قرار تأديبي.. يايسله يفجر مفاجأة صادمة بشأن نجم الأهلي السعودي

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، عن سبب بقاء لاعبه البرازيلي ويندرسون غالينو بديلاً في مباراة فريقه ضد العربي مساء اليوم الأحد في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الأهلي على حساب العربي بخمسة أهداف دون رد بتوقيع الإنجليزي إيفان توني "هاتريك" وفهد الرشيدي والفرنسي إنزو ميلوت.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة الأهلي ضد العربي في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتأهل الأهلي إلى دور الستة عشر من عمر البطولة بعد هذا الفوز العريض على حساب العربي.

وفسر مدرب الأهلي قرار بقاء غالينو على مقاعد البدلاء والاعتماد على زميله صالح أبو الشامات بأنه جاء لأسباب انضباطية.

أخبار ذات علاقة الأهلي يسحق العربي ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أولاً وقبل أي شيء كان هذا قراراً انضباطياً، اعتدنا أن يشارك غالينو أساسياً، لكنه للأسف وصل متأخراً بعض الشيء إلى الاجتماع الأخير قبل المباراة".

وأضاف: "سأكون دائماً متسقاً مع قراراتي. سبق أن عاقبت علي مجرشي للسبب نفسه وهو لاعب سعودي وسأتعامل مع اللاعب الأجنبي بالطريقة نفسها".

وتابع: "لذا اتخذنا قراراً بالاعتماد على صالح أبو الشامات أساسياً بدلاً من غالينو وظهر بصورة طيبة، وأعتقد أنه أصبح يعلم ما يحتاجه جيداً داخل الملعب وهو يريد التحسن".

أخبار ذات علاقة 3 لاعبين و18 مليونا.. الرائد يصدم الأهلي السعودي

وأتم قائلاً: "أنا سعيد بوجود صالح كلاعب أهلاوي في مركز الجناح الأيسر فهو لاعب تخرج في أكاديمية النادي ويجب أن يفخر بنفسه".